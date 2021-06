Le migliori location di Belvilla per una vacanza in famiglia

Nell’Italia post pandemia gli italiani tornano a trascorrere le vacanze in famiglia presso le migliori case vacanze della penisola: che sia al lago, al mare o in montagna, Belvilla offre soluzioni moderne, comode e spaziose, immerse nel verde, con piscina e aree gioco per soddisfare le esigenze di grandi e piccoli ospiti

Player europeo del vacation rental che in Italia gestisce oltre tremila case vacanze e oltre 40.000 in tutta Europa, Belvilla ha analizzato i dati delle prenotazioni estive di questa prima parte dell’anno, confermando che anche quest’anno gli italiani preferiscono restare nel Belpaese complice il desiderio di voler sostenere l’economia locale e la maggiore comodità e sicurezza per chi viaggia con bambini.



In particolare, dai dati di Belvilla emerge che il 94% delle prenotazioni degli italiani per l’estate 2021 riguarda soggiorni in Italia, di cui quasi 1/3 sono effettuate da famiglie con bambini. Ma quali sono le caratteristiche ideali per una casa vacanza a misura di bambino? Secondo Serena Uberti – Managing Director di OYO Vacation Homes, società di cui il brand Belvilla fa parte - "l’ampia gamma di case vacanza che Belvilla gestisce in Italia include soluzioni immerse in contesti naturalistici unici, all’interno di casali o ville da sogno, con ampie capacità ricettive per accogliere tutta la famiglia, prestando attenzione particolare ai più piccoli, in spazi gioco dedicati".



Ma non solo, gli ospiti alla ricerca della casa vacanza ideale per grandi e piccini, desiderano ritrovare quest’anno spazi ad hoc per vivere esperienze insieme, e momenti di convivialità e condivisione: "Case vacanze con cucine ampie e completamente accessoriate per indimenticabili momenti di convivialità, spazi all'aperto per condividere il piacere della buona cucina in diversi momenti del giorno sono una parte importante della nostra offerta hospitality molto richiesta dalle famiglie" – prosegue Serena. Tra le facility più richieste dagli ospiti con bambini inoltre: "aree relax/benessere in gazebo a bordo piscina o per immergersi nella lettura in giardino, spazi fitness, tavolo da biliardo, calcio balilla, area giochi per bambini, giochi da tavola".



Per accontentare i più grandi invece non mancano piscine a sfioro e giardini curati nelle più belle case vacanza in Toscana, Umbria e Marche.



Casolare ad Amandola con piscina e area gioco

Un tipico casolare in pietra immerso nel verde, ai piedi dei monti Sibillini è la location ideale per un’evasione a misura di famiglia in casa vacanza. La vita di città sembra un lontano ricordo in questo contesto naturalistico rilassante, in una soluzione dal fascino rustico ma ben curato all’esterno, spazioso e moderno all’interno. Divisa su tre livelli con una dependance separata, questa soluzione è l’ideale per unire famiglie in cerca di privacy e divertimento. Oltre alla piscina con area solarium, un locale fitness, e a un rilassante giardino ammobiliato, gli ospiti possono contare su un’area giochi con tavolo da ping pong, biliardino e una sabbiera per i più piccini. Incluse nella proprietà anche le biciclette per andare alla scoperta dell’entroterra marchigiano.



Villa lussuosa a San Ginesio

Ideale per una famiglia numerosa, questa lussuosa soluzione si trova nel cuore delle Marche, a San Ginesio. Con giardino e piscina privata si tratta di una proprietà perfetta per un soggiorno tra indipendenza e privacy con tutto il necessario per una vacanza ricca di confort tra divertimento e relax. Divisa su tre piani, dispone di sei camere da letto, una cucina accessoriata, una terrazza coperta, un’area biliardo e una tranquilla area solarium a bordo piscina. Si trova vicino alla villa al parco nazionale dei Monti Sibillini, una bellissima zona per fare passeggiate a piedi e in mountain bike. Qui è possibile visitare anche bellissimi laghi come il Lago di Fiastra, il Lago di Borgiano e il Lago San Ruffino.



Agriturismo di charme a Montalcino

Immerso nel verde delle colline toscane, questa soluzione rappresenta un luogo ideale per una tranquilla evasione in famiglia in un ambiente rigenerante. Un giardino arredato, un’area barbecue, ampie metrature e sconfinati spazi verdi caratterizzano questo agriturismo per trascorrere piacevoli giornate insieme ai propri cari a stretto contatto con la natura. Trekking, camminate, e bici sono attività perfette per andare alla scoperta del territorio, prima di rientrare in agriturismo per un tuffo in piscina o sorseggiare un aperitivo a bordo piscina.



Grazie ai suoi paesaggi idilliaci, borghi ricchi di storia, e grazie ovviamente ai suoi settemila chilometri di coste, l’Italia è la destinazione privilegiata non solo per il turismo locale, ma anche per i turisti stranieri, in particolare nord europei, che rinnovano il loro interesse per il nostro paese soprattutto in alta stagione. E così la Versilia in Toscana, la zona dei laghi in Lombardia e il Conero nelle Marche tornano ad accogliere i turisti stranieri, complice il green pass e la possibilità di raggiungere l’Italia in auto nella propria bolla famigliare. Dal primo di giugno ad oggi, infatti, Belvilla osserva un aumento delle prenotazioni di tedeschi e olandesi per soggiorni tra luglio e agosto nel nostro paese, rispettivamente del +107% e del +62%. Rispetto al totale delle prenotazioni degli europei diretti in Italia quest’estate, il 33% delle prenotazioni è effettuato da famiglie con bambini, un dato importante di come il nostro paese sia considerato sicuro e adatto a un turismo famigliare anche all’estero.