Un parto facile e veloce è il sogno di ogni mamma e mentre è vero che le contrazioni sono dolorose, è anche vero che non è necessario che lo siano. Prepararsi in modo adeguato al parto aiuta ad affrontare al meglio questo momento così importante. Come può aiutare lo yoga? Lo yoga non garantisce un parto facile, ma crea le condizioni affinché lo sia. Vediamo insieme le migliori posizioni yoga per la preparazione al parto. Mettiti comoda, rilassati e leggi tutto con attenzione!

Perché lo yoga può aiutare a prepararsi al parto?

Prima di illustrare le posizioni yoga per la preparazione al parto, cerchiamo di capire il perché questa disciplina può essere utile per affrontare il parto al meglio.



Sono molti i fattori che incidono nell’andamento di un travaglio e a volte anche la migliore preparazione non evita complicazioni che possano sorgere all’ultimo momento, semplicemente diminuisce i rischi che ciò avvenga. Lo yoga risponde ai bisogni di una donna incinta combinando esercizi fisici, tecniche di respirazione, meditazione e visualizzazione.



Nell’ultimo trimestre, quando ormai l’arrivo del nuovo membro della famiglia è dietro l’angolo, è bene continuare la preparazione a questo momento così importante per la vita di una donna, sia a livello mentale che fisico. Si prepara la cameretta, il seggiolino per l’auto, si comprano le ultime cose per il piccolo, ma la mamma a volte rimane in secondo piano e la sua preparazione anche.



Cosa è importante per una futura mamma:

allenare il corpo;

rafforzare il pavimento pelvico;

allungare i muscoli;

praticare tecniche di respirazione e rilassamento per poter affrontare questo arduo compito fisico nel migliore dei modi.

Ricorda sempre che la salute del piccolo dipende dalla salute della madre, sia nella gravidanza che dopo. Lo yoga offre lo strumento a sostegno di entrambi.



In che modo sono utili le posizioni yoga per la preparazione al parto

Praticare yoga in gravidanza aiuta corpo e mente a prepararsi al momento del parto. Gli asana e le tecniche di respirazione praticate durante le sessioni di yoga in gravidanza saranno di grande aiuto durante tutta la fase del travaglio, parto e postparto.



Lo scopo principale dello yoga in gravidanza è quello di ridurre problemi e complicazioni legate alla gravidanza e di aiutare la mamma a stare bene durante i nove mesi e nel processo di parto lavorando su forza e flessibilità nel corpo e nella mente.



Le posizioni yoga per la preparazione al parto servono a:

aumentare la forza muscolare e l’energia aiutando il corpo a essere più preparato per il travaglio;

aiutare a migliorare il sonno e quindi il recupero delle forze;

alleviare le tensioni del corpo tipiche della gravidanza;

migliorare la flessibilità permettendo alla mamma di assumere le posizioni che sente necessarie durante la fase del travaglio e dell’espulsione.

Per portare una nuova vita al mondo è necessaria una preparazione sia fisica che mentale e lo yoga fornisce entrambe anche a chi non lo ha mai praticato prima.



Cosa è necessario

Per praticare posizioni yoga per la preparazione al parto, quindi nell’ultima fase della gravidanza, è sempre bene essere provviste di cuscini in quantità e dei mattoncini oltre al tappetino e abbigliamento comodo. Così come è importante tenere acqua a portata di mano per essere sempre idratate.



>> CONTINUA A LEGGERE