Le mini sculture di personaggi famosi

Il Laboratorio Bergamasco Vip & Dog Miniatures ha creato una divisione dove si producono in serie mini sculture di personaggi famosi

Il Laboratorio artistico bergamasco di nuovo alla ribalta. Da alcuni mesi ha allargato la sua produzione creando su richiesta Minisculture di personaggi famosi dello spettacolo, sport, cultura, scienza o politica. Lo scultore, che realizza le opere in pasta polimerica è Marco Rovetta già noto per aver partecipato a mostre personali e collettive.



Le opere in dimensioni ridotte da 15 a 25 cm sono curate nei minimi dettagli, sfiorado l’iperealismo. Hanno comunque uno stile personale e sono molto espressive oltre che verosomili. L’artista è sempre alla ricerca dell’espressione che caratterizza il personaggio famoso. Al momento sul sito possiamo trovare Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, Papa Francesco e Mr Bean. E’ ormai quasi terminata e presto verrà pubblicata sul sito la miniscultura di Papu Gomez giocatore simbolo della squadra di calcio Bergamasca. Le minisculture sono in vendita ed è possibile acquistarle contattando il laboratorio artistico di Bergamo.