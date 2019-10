Le news di i404.it sul circuito Medya Network: i temi dell'Agenda 2030 nei più importanti centri commerciali italiani

i404.it approda sul circuito Medya Network, per una diffusione ancora più capillare delle sue news in onda in 20 regioni italiane attraverso gli impianti digitali installati in oltre 30 centri commerciali sul territorio nazionale, con una programmazione di 172 passaggi al giorno per un'utenza che registra fino a 200 milioni di persone l'anno.

Fin dalla sua nascita, il magazine, progetto editoriale del gruppo Immedya, si è prefissato come obiettivo quello di accendere i riflettori sui 17 obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. Per raccontare il mondo che cambia, le evoluzioni in atto e trovare strumenti e soluzioni per non perdersi in una società che spesso va troppo in fretta e non è a misura d’uomo. Per essere consapevoli della realtà che ci circonda e prenderci cura del pianeta che ci ospita.

Al magazine, online da dicembre 2018, che tratta tematiche come ambiente, attualità, parità di genere, scienza, cultura, innovazione, economia, salute, si affianca oggi un'ulteriore opportunità per diffondere messaggi di cambiamento quanto mai fondamentali nella società moderna. Il progetto di informazione video i404 porta le news del magazine a livello nazionale, attraverso il circuito Medya Network, potendo contare sulla diffusione dei suoi contenuti in 30 importanti centri commerciali dislocati sul territorio italiano, arrivando a raggiungere più di 200 milioni di utenti.

i404.it si prefigge di sensibilizzare l'opinione pubblica su tematiche che dovrebbero stare a cuore a tutti, per uno stile di vita più sostenibile, come chiedono i 17 obiettivi dell'Agenda 2030, per raccontare opportunità da cogliere al volo, oggi stesso, per migliorarci come singoli individui e per migliorare la qualità di vita sul nostro pianeta, l'unico che abbiamo. La mission di i404 ora si avvale anche della diffusione su ledwall di grande formato già presenti nei più importanti centri commerciali italiani, per una diffusione ancora più capillare delle news di maggior interesse. Ogni mese nuove informazioni e notizie, ma anche spunti per cambiare approccio e punto di vista.

Per essere consapevoli che ognuno può fare la sua parte. E che la strada da percorrere non è così difficile da trovare. Si può anche sbagliare rotta, ma insieme si può fare la differenza e trasformare davvero il mondo e la società che viviamo in un luogo a misura d'uomo e d'umanità.