Le porte di Ascoli hanno affascinato 125 persone Prosegue con successo “Salute in cammino Ascoli”

Camminata di gruppo con guida per conoscere tutto sulle porte di Ascoli

ASCOLI – Sta proseguendo con successo l’iniziativa “Salute in cammino Ascoli” che ha coinvolto ben 125 persone in una splendida serata che ha permesso loro di ammirare, conoscere e rimanere affascinati dalle porte della città.



La manifestazione, realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017) nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età”, ha dunque fatto centro per la terza volta consecutiva ed è riuscita a coinvolgere tante persone in un percorso cittadino che è partito da Piazza Arringo, ha toccato Porta Torricella, Porta Cartara, il Colle dell’Annunziata, Porta Romana, Porta Solestà e Porta Tufilla.



Lunedì 30 luglio ci sarà l’ultima camminata del mese dal titolo “Le fontane e i pozzi di Ascoli”, ma, visto il successo di partecipanti e le numerose richieste pervenute, l’iniziativa verrà ripetuta anche nel mese di agosto con altri percorsi particolarmente affascinanti.



Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, il gruppo facebook “Salute in cammino Ascoli”, la pagina facebook “Salute in cammino” oppure chiamare il numero 3442229927.