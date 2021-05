Le sfide del Gender Gap. Abbattere i muri anche nel mondo della Sanità e della Scienza - 19 maggio 2021, Ore 18:30

mercoledì 19 maggio, dalle ore 18:30 alle 19:30, si terrà il Talk web: ‘Le sfide del Gender Gap. Abbattere i muri anche nel mondo della Sanità e della Scienza’, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Women for Oncology Italy.

Con il termine Gender Gap si intende il divario esistente tra uomini e donne in tanti ambiti diversi, ma che colpiscono la vita quotidiana come la salute, l’educazione, il lavoro, l’accesso alle attività economiche e così via.

Secondo il nuovo rapporto del World Economic Forum sulle diseguaglianze di genere l’Italia è al 63° posto. Inoltre secondo i più recenti studi, l’uguaglianza economica tra uomo e donna avverrà nel 2300. Da un’indagine promossa da Women for Oncology Italy emergono dati sconfortanti: quasi 7 intervistati su 10 ritengono che esista un gender gap delle donne rispetto agli uomini nella crescita professionale in oncologia. Si tratta di un problema particolarmente sentito dalle donne (80%) contro una minoranza del 35% tra gli uomini. Il 72% degli intervistati riporta commenti di natura sessista o discriminatoria. Nel 64% dei casi erano riferiti solo o prevalentemente alle donne. Praticamente nessun commento era rivolto solo agli uomini. Il gender gap emerge anche nella ricerca scientifica. Una ricerca di W4O presentata all’ESMO 2019 mostra che le donne oncologhe solo nel 38% dei casi sono tra i primi autori nei lavori scientifici, a fronte del 62% di autori uomini. Per questo motivo Mondosanità, in collaborazione con Women for Oncology – Italy, ha organizzato questo webinar per puntare i riflettori sul problema del Gender Gap nel mondo della Sanità.



DISCUSSANT:



Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati

Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e Membro Camera dei Deputati XVII Legislatura - Prima firmataria legge Golfo-Mosca



Rossana Berardi, Presidente W4O

Domenica Lorusso, Vice Presidente W4O

Nicla La Verde, Tesoriere W4O

Marina Garassino, Presidente Onorario W4O

Fabiana Cecere, Consiglio Direttivo W4O

Rita Chiari, Consiglio Direttivo W4O

Valentina Guarneri, Consiglio Direttivo W4O

Laura Locati, Consiglio Direttivo W4O

Erika Martinelli, Consiglio Direttivo W4O





