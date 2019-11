“Le stelle del ring”, una notte di kickboxing a Castiglion Fiorentino

Dodici dei maggiori atleti italiani di kickboxing combattono a Castiglion Fiorentino per la diciottesima edizione de “Le stelle del ring”. L’evento è in programma dalle 18.30 di domenica 17 novembre al palazzetto dello sport “Fabrizio Meoni” e si svilupperà attraverso sei incontri professionistici di una disciplina che, tra spettacolo e adrenalina, combina le tecniche di calcio delle arti marziali ai pugni del pugilato. La serata, promossa dall’esperienza del tre volte campione europeo Nicola Sokol Jakini, troverà il proprio apice nel combattimento dei +62 kg di K1 tra Vaduva Pricop del Team Jakini e il campione italiano in carica Riccardo Alpaca del Team Curci di Perugia.

La serata è promosso dall'esperienza di Nicola Sokol Jakini che, dopo aver vinto sul ring tre titoli europei, si è dedicato alla promozione della kickboxing sul territorio aretino attraverso l'insegnamento e l'organizzazione di appuntamenti che trovano l'entusiasmo di centinaia di appassionati. A confermarlo è proprio il sold-out di biglietti registrato da tempo per questa edizione de "Le stelle del ring", con tifosi al seguito degli atleti che arriveranno da ogni zona d'Italia. «Questo evento - commenta Jakini, - è giunto alla maggiore età ed è ormai tra gli appuntamenti più belli e più attesi della kickboxing toscana. Ringraziamo il sindaco Mario Agnelli e l'amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino per l'ospitalità, il sostegno e l'attenzione rivolti da tempo a "Le stelle del ring"».



L’incontro più sentito sarà combattuto nei +62 kg di K1 e vedrà opposti due dei più forti atleti di questa categoria, con Vaduva Pricop del Team Jakini che si presenta con quattro vittorie per ko su quattro incontri disputati e che incrocerà i guantoni con il campione italiano in carica Riccardo Alpaca del Team Curci di Perugia che ha vinto il tricolore lo scorso maggio al PalaMecenate di Arezzo. Gli altri atleti allenati da Jakini che potranno mettersi alla prova davanti al pubblico casalingo sono Daniel Velea nei -80kg e Lorenzo Corsetti nei -77kg che sfideranno rispettivamente il napoletano Manna e il pistoiese Aprile. A chiudere il programma degli incontri saranno Bobic-Spiataletto, Pellini-Zerella e i due supermassimi Loison-Gallerini che permetteranno di vedere in azione atleti provenienti da palestre di tutta la penisola (da Roma ad Ascoli Piceno, da Firenze a Perugia e Spoleto). «“Le stelle del ring” - aggiunge Jakini, - rappresenterà un vero e proprio festival dedicato alle discipline di contatto leggero e contatto pieno: al palasport di Castiglion Fiorentino allestiremo un ring, una gabbia e due tatami che permetteranno di vedere in azione alcuni grandi rappresentanti di kickboxing K1, Mma, grappling e thai boxe in una serata di grandi colpi e grande spettacolo. L’appuntamento sarà particolarmente emozionante soprattutto per i tre atleti del Team Jakini che potranno combattere un confronto di altissimo livello davanti ai loro tifosi».