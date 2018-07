Le stelle del vino a Mirano per la 11 edizione della Grande Festa del Vino

Sabato 22 e domenica 23 settembre dalle ore 10 alle ore 20 andrà in scena un prestigioso evento sul vino, la Grande Festa del Vino 2018, la quale giunge alla sua 11° edizione. La manifestazione vedrà protagoniste 75 cantine, che proporranno ben 300 etichette in totale, per uno spettacolo all'insegna del vino di alta qualità.

Ben 19 paesi in gara!

L'Italia sarà presente alla kermesse con ciascuna delle sue regioni, le quali gareggeranno con le specialità di 7 nazioni europee e di 11 paesi del resto del mondo. Fra i vini in gara vi sarà quanto di meglio offre la scena internazionale, tra etichette vincitrici di importanti premi e produzioni più rare, così da allietare ogni palato. Nei due giorni di rassegna saranno stappate oltre 5.500 bottiglie, per un tripudio di sapori e di emozioni. La Grande Festa del Vino è organizzata dai fratelli Ezio e Vanni Berna, famosi per essere i titolari dell'enoteca Le Cantine dei Dogi, specializzata nella vendita online e non di vini di alta qualità.



La bellezza di Villa Patriarca

Per la prima volta da quando si svolge l'evento, la Grande Festa del Vino si terrà a Villa Patriarca, splendida tenuta del Settecento situata a Mirano in via Miranese n.25. Le varie sale della villa saranno riservate a determinate produzioni. La Sala Ciccheria sarà allestita con un wine shop in cui sarà possibile acquistare i vini dell'evento sul vino, il tutto a prezzi promozionali.



Costo del biglietto

Il biglietto ha un costo all'entrata di 30 euro. Per risparmiare ed evitare file è possibile acquistare il ticket online al prezzo ridotto di 24 euro. Il biglietto dà diritto a un calice professionale da degustazione, a una tracolla porta calice, a una penna e ad un catalogo nel quale saranno elencati tutti i prodotti in degustazione.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.lagrandefestadelvino.it

Elenco espositori:

WINE

Veneto

Mostaccin - Maser (TV)

Ronfini – Col San Martino (TV)

Sestere - Fontanelle (TV)

Ornella Bellia – Portogruaro (VE)

Sengiari – Tramonte di Teolo (PD)

Castello di Rubaro – Nanto (VI)

Marchetto – Gambellara (VI)

Tenuta Natalina Grandi - Gambellara (VI)

Cantina Roncolato Antonio – Soave (VR)

CasaLu Wine - Montecchie di Crosara (VR)

Tamburino Sardo – Sommacampagna (VR)



Friuli - Venezia Giulia

Branko – Cormons (GO)

Jermann - Dolegna del Collio (GO)

Arzenton Maurizio – Spessa di Cividale (UD)

Il Roncal - Cividale del Friuli (UD)

Borgo delle Oche – Valvasone di Pordenone (PN)

Colja Jozko – Sgonico (TS)



Lombardia

Marchesi di Montalto – Montalto Pavese (PV)

Tallorini - Gandosso (BG)

Tenuta Ambrosini – Cazzago San Martino (BS)

Brunello – Pozzolengo (BS)



Trentino-Alto Adige

Von Braunbach - Terlano (BZ)



Piemonte

Montaribaldi – Barbaresco (CN)



Valle D'Aosta

Chateau Feuillet – Saint Pierre (AO)



Liguria

Bio Vio – Albenga (SV)



Emilia Romagna

Tenuta Galvana Superiore- Castelvetro di Modena (MO)



Abruzzo

Paride d'Angelo - Pianella (PE)



Marche

Vallerosa Bonci – Cupramontana (AN)



Toscana

Dreolino – Rufina (FI)

Tenuta San Guido - Bolgheri (LI)

Suberli – Magliano (GR)

Tenuta di Gracciano della Seta – Montepulciano (SI)



Umbria

Raina – Montefalco (PG)



Lazio

Castel De Paolis – Grottaferrata (RM)



Molise

Claudio Cipressi – San Felice del Molise (CB)



Campania

Cantine Antonio Caggiano – Taurasi (AV)

Luca Paparelli - Galluccio (CE)



Basilicata

D’Angelo – Rionero in Vulture (PZ)



Puglia

Casa Vinicola Coppi - Turi (BA)



Calabria

Cantine Vincenzo Ippolito 1845 – Cirò Marina (KR)



Sardegna

Jankara - Sant'Antonio di Gallura (OT)

Murales - Olbia (OT)



Sicilia

Irene Badalà – Passopisciaro (CT)

Buffà – Marsala (TP)



Dal resto d'Europa

Francia

Champagne Bernard Robert - Voigny

Jean Paul Mauler – Mittelwihr - Alsace



Austria

Gangl Wines – Illmitz



Slovenia

Erzetic – Dobrovo - Goriska



Ungheria

Chateau Pajzos – Sárospatak



Portogallo

Quinta Do Mourão - Cambres - Lamego



Spagna

Miltrentaset 1037 - Penedès



Germania

DRK-Sozialwerk – Bernkastel Kues



Dal resto del Mondo

Argentina

Bodega Norton – Mendoza



Australia

Tempus Two - Hunter Valley



Brasile

Aurora Winery - Bento Gonçalves



Cile

Ventisquero - Colchagua Valley



Israele

Adir - Dalton

Montefiore - Tel Aviv-Jaffa

Recanati - Elyakhin



Messico

L.A. Cetto - Hidalgo



Nuova Zelanda

Dusky Sounds - Marlborough



Uruguay

La Bodega Marichal - Canelones



Perù

Intipalka Valle del Sol - El Valle de Ica



Stati Uniti d'America

Crane Lake - San Joaquin Valley- California



Sudafrica

Ayama Wines - Windmeul

Savanha Wines - Stellenbosch



FUORI DALLA TAVOLA

Veneto

Serafin Frigoriferi – Oderzo (TV)

Brevetti Waf - Creazzo (VI)

Vinstrip – Tregnago (VR)



Friuli – Venezia Giulia

Farfalli Cavatappi d’autore - Maniago (PN)