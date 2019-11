Le tante “stelle” della Val Gardena

Ristoranti “stellati” Michelin e hotel a 5 stelle per la destinazione iconica delle Dolomiti.

In Val Gardena è bellissimo, d’estate come d’inverno, isolarsi su un prato o un pendio innevato ad ammirare il cielo stellato.

Ma le “stelle” in Val Gardena non si ammirano solo in cielo ma sono anche “atterrate” in questa splendida valle, grazie ai 7 hotel a 5 stelle e ai 2 ristoranti “stellati” Michelin…



La Val Gardena è, infatti, l’unica destinazione delle Alpi a vantare ben 7 hotel di lusso (5 stelle); a Ortisei ce ne sono ben cinque, ovvero:



Hotel Adler SPA Resort*****

Dal 1810 lo storico hotel, con le sue guglie, le romantiche torrette e il grande parco, appartiene alla Famiglia Senoner e, da allora, è cresciuto in sintonia con l’ambiente e la natura circostante, sapendosi adattare al cambiamento dei tempi. Tra gli ampliamenti più recenti il fantastico mondo di piscine e saune e l’avvolgente oasi di benessere – una cornice ideale per una vacanza all’insegna del relax e della vitalità. http://www.adler-dolomites.com/it/



Adler Balance, Medical Wellness*****

Struttura ideale per chi è alla ricerca di momenti rilassanti o per chi vuole vivere vere avventure nella natura incontaminata. I programmi includono un’ampia offerta di attività outdoor, la spa e la cucina del Resort. La vera peculiarità di questa struttura è che un vero e proprio team di medici si prende cura degli ospiti, accompagnandoli nei percorsi di dieta e benessere psicofisico. Inoltre, per i più esigenti, sono stati creati lodges, piccoli ed esclusivi, indipendenti e lontani quotidianità.

https://www.adler-resorts.com/it/hotel-resort/1-0.html



Alpin Garden Wellness Resort*****

Circondato da prati verdi, l’Hotel Alpin Garden Wellness Resort***** è immerso in un paesaggio incantevole, nel cuore della Val Gardena. Il piccolo Resort ha sole 30 stanze e suite in un ambiente curato con amore e passione.

Si tratta di un hotel Adults Only che garantisce tranquillità e riservatezza a tutte le coppie e ai singoli viaggiatori. http://www.alpingarden.com/it/index.html



Hotel Gardena - Grödnerhof Gourmet Hotel & Spa*****

Offre un'ospitalità di charme che fonde tradizione e innovazione e fa parte del famoso gruppo Relais & Chateaux. Il Centro SPA Beauty & Wellness è uno splendido tempio del relax, della forma, della salute e della bellezza di oltre 1300 mq, con piscina coperta, mondo delle saune e una Beauty Farm all’avanguardia. Il vero punto di forza della struttura è l’offerta gastronomica: lo chef “stellato” Reimund Brunner, insieme al suo team di cucina, incanta gli avventori con pietanze squisite, che attingono alla tradizione ma sono rivisitate con esperienza e passione. http://www.gardena.it/it/



Montchalet*****

Il nuovissimo Hotel Montchalet a 5 stelle offre eleganti suite, un eccellente ristorante ed un servizio impeccabile, il tutto condito da un’atmosfera da sogno tra legni antichi, arredi prestigiosi e cura di ogni particolare. Qui gli ospiti godono della massima riservatezza in un ambiente naturale e moto raffinato. Questo albergo fa parte della catena Small Luxury Hotel e si trova nei pressi del centro di Ortisei, una zona tranquilla e soleggiata, punto di partenza ideale per numerose attività in estate e in inverno. https://www.montchalet.it/it/



A Selva di Val Gardena, invece, sono due gli hotel a 5 stelle:



Alpenroyal Grand Hotel Gourmet & Spa*****

Il primo albergo a 5 stelle della Val Gardena, dotato di tutti i comfort con suite spaziose e curate nei minimi dettagli. Fa parte dei Leading Hotels of the World ed è stato costruito seguendo un innovativo progetto architettonico dove ogni ambiente è dotato di ampie vetrate, per vivere a stretto contatto con le montagne più belle del mondo. Poche camere, in relazione all’ampia superficie, garantisco grandi spazi comuni e privati. http://www.alpenroyal.com



Hotel Granbaita Dolomites*****

Gestito da oltre 50 anni dalla stessa famiglia che si dedica con passione per garantire il genuino piacere dell’ospitalità. Ristrutturato la scorsa estate, sotto l’attenta guida di Rudi Perathoner, architetto gardenese che ha già ottenuto importanti riconoscimenti nel Mondo, l’Hotel Granbaita Dolomites ha aggiunto una stella proprio a novembre, diventando il settimo albergo a 5 stelle della Val Gardena. Qui si respira lusso, eleganza e tradizione e il personale cura ogni dettaglio per rendere la vacanza dei propri ospiti un’esperienza eccellente, perché anche un piccolo particolare può trasformarsi in un ricordo carico di emozione.

https://www.hotelgranbaita.com/it/



Per quanto riguarda, invece, i ristoranti “stellati” Michelin, uno si trova a Ortisei, l’Anna Stube e uno a Selva di Val Gardena, l’Alpenroyal Gourmet Restaurant.



Nel rinomato Ristorante gourmet Anna Stuben, presso l’Hotel Gardena a Ortisei, lo chef stellato Reimund Brunner predilige prodotti locali e regionali di primissima qualità, da cui trae con estro e maestria deliziose creazioni, tali da soddisfare anche i palati più esigenti.



Gli esperti sommelier Egon Perathoner e Franz Lageder, grandi conoscitori di vini di tutto il mondo, consigliano quelli più adatti ad accompagnare degnamente i capolavori dello chef.

http://www.annastuben.com/



All’Alpenroyal Gourmet Restaurant si spazia dai frutti degli oceani alle erbe, dalle piante delle Alpi al mondo mediterraneo, dai dolci peccati di gola ai più teneri filetti. Lo chef Mario Porcelli crea le più raffinate e piacevoli delizie per il palato e l'anima. Tra i piatti non mancano riferimenti alla sua terra di origine, la Puglia, come le favette e cicoria, rivisitate senza stravolgimenti. La carta è Un viaggio dal Sud al Nord, che comincia dal mare mediterraneo e finisce con il caviale Baikal.

https://www.alpenroyal.com/it/alpenroyal-gourmet-restaurant.asp



Infine, citiamo una nuovissima struttura che, pur non vantando 5 stelle, si è contraddistinta nel panorama degli esercizi della Val Gardena per una forte attenzione al rispetto della natura e dell’ambiente. Parliamo del Green B&B Pra Palmer a Ortisei, ristrutturato con una particolare sensibilità ”green“, per un turismo responsabile, e realizzato con materiali ecologici e di alta qualità. Per i due proprietari, Carolin e Alexander, contano le persone, la natura, la qualità e il territorio. Un altro tema importante per il B&B Pra Palmer è la raccolta differenziata: costa poca fatica ma i benefici per l'ambiente sono immensi. Il Pra Palmer B&B è un vero rifugio per famiglie, coppie e amanti della natura. https://www.prapalmer.com/it/