Le tappe della carriera di Stefano Donnarumma, AD e DG di Terna

Laureato in Ingegneria Meccanica, Stefano Donnarumma vanta carriera di primo piano nelle più importanti realtà industriali italiane

Il profilo formativo e professionale di Stefano Donnarumma, che dallo scorso maggio ricopre il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.



Stefano Donnarumma: formazione e prime esperienze professionali

Nato a Milano il 29 ottobre 1967, Stefano Donnarumma si laurea con il massimo dei voti in Ingegneria Meccanica nel 1993. L’anno successivo si iscrive all’Ordine degli Ingegneri della sua città natale e avvia la carriera professionale nel settore della produzione componentistica e della realizzazione rotabili, ambito in cui lavora per circa 13 anni. In quel periodo colleziona collaborazioni importanti con diverse multinazionali del settore: TMD Friction, Ruetgers Automotive, Bombardier e infine Alstom, per le quali arriva inoltre a dirigere anche alcuni stabilimenti italiani specializzati nella produzione di veicoli ferroviari. Il 2007 è l’anno in cui Stefano Donnarumma decide di cambiare ambito professionale, passando alla gestione delle infrastrutture di servizi pubblici. Entra a far parte del Gruppo Acea in qualità di Presidente Esecutivo del ramo Distribuzioni: contemporaneamente è anche consigliere di ATO2, che gestisce il servizio idrico di Roma e Provincia.



Stefano Donnarumma: gli incarichi recenti

Dopo 5 anni passati in Acea, Stefano Donnarumma passa nel settembre 2012 al Gruppo Aeroporti di Roma, società oggi controllata da Atlantia. L’incarico è quello di Direttore Airport Management e Accountable Manager degli Aeroporti di Fiumicino e Ciampino. È inoltre Consigliere di alcune società del Gruppo. Circa tre anni più tardi la multiutility A2A, Gruppo quotato attivo nelle città di Milano e Brescia, lo assume come Direttore delle Reti. In quegli anni rafforza la sua esperienza nell’ambito dei multiservizi gestendo per la società la distribuzione di gas, elettricità, acqua, teleriscaldamento e illuminazione pubblica. Inoltre, sempre attraverso A2A, riceve la nomina a Presidente delle società Unareti S.p.A., A2A Calore e Servizi e A2A Ciclo Idrico, entrando anche come Consigliere nel Gruppo LGH. Prima di diventare Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, Stefano Donnarumma ricopre lo stesso ruolo per Acea, multiservizi che opera nel Lazio, in Toscana, Umbria e Campania.