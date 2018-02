Leasys cresce ancora in Europa e apre nei Paesi Bassi

Dopo Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Belgio, la società di mobilità e noleggio a lungo termine di FCA Bank prosegue nel piano di espansione con l’obiettivo di diventare uno dei primi cinque player europei del noleggio nei prossimi tre anni

Leasys SpA, società di mobilità e noleggio a lungo termine di FCA Bank, aggiunge un nuovo tassello al suo programma di internazionalizzazione e da oggi è presente nei Paesi Bassi con Leasys Nederland, che rileva le attività di noleggio a lungo termine di FCA Capital Nederland.



Diventano così sette i paesi – Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Belgio e, appunto, Paesi Bassi – in cui Leasys è in grado di offrire direttamente i suoi servizi andando ad aggredire, in particolare, il target di quello che nel mercato olandese viene chiamato “private lease”, il noleggio a lungo termine per i privati e le piccole e medie imprese. È un segmento che mostra importanti segnali di crescita: secondo la VNA, l’associazione olandese delle società di noleggio automotive, il private lease negli ultimi due anni è quasi triplicato, superando i 100.000 contratti.

Leasys, che aveva già esportato Be Free - il suo prodotto di punta per i privati - tramite FCA Capital Nederland, lancerà in occasione dell’apertura del mercato olandese, Be Free Pro - la versione del prodotto dedicata a pmi e professionisti -. L’innovativa soluzione di mobilità creata da Leasys insieme a FCA è in grado di avvicinare i clienti più piccoli grazie alla semplicità e alla convenienza dell’offerta, che include tutti i servizi e non prevede anticipi né penali in caso di restituzione anticipata.

In generale, Be Free si conferma protagonista dell’espansione europea di Leasys, facendo registrare volumi in crescita di oltre il 20%* nei paesi in cui è stato “esportato” nel corso nel 2017.



Leasys tiene dunque fede all’annunciato programma di espansione all’estero e conferma l’obiettivo di diventare uno dei primi cinque player europei del noleggio entro i prossimi tre anni. L’internazionalizzazione rientra nella più ampia strategia di crescita e diversificazione del Gruppo FCA Bank, che punta ad aumentare la propria quota di mercato proponendo con più efficacia a livello europeo i modelli FCA al mercato delle flotte e dei privati.



A guidare Leasys nella sede di Lijnden sarà Luc Griffioen, sotto il coordinamento di Antonio Elia, General Manager di FCA Bank Group nei Paesi Bassi.



In Italia, Leasys ha chiuso il 2017 in crescita sull’anno precedente, in particolare per ciò che riguarda il segmento dei liberi professionisti e dei privati, a dimostrazione di come il privato sia disponibile a valutare il noleggio quando la proposta è chiara, conveniente e facilmente accessibile.



Complessivamente, Leasys gestisce oggi una flotta di circa 200.000 unità* (auto e veicoli commerciali).



Leasys

Principale player nel mercato del noleggio a lungo termine e dei servizi automotive in Italia, Leasys SpA è una società nata nel settembre 2001, interamente controllata dal Gruppo FCA Bank, joint venture paritetica tra Fiat Chrysler Automobiles e Crédit Agricole. Leasys gestisce attualmente una flotta di circa 200.000 unità in Italia e nei paesi europei in cui è presente (automobili e mezzi commerciali e allestiti di tutte le marche, in gran parte dei marchi FCA) che propone a grandi aziende, piccole e medie imprese, pubblica amministrazione, liberi professionisti e privati. Attraverso Clickar, Leasys è anche tra le prime realtà italiane per la vendita dell’usato aziendale. www.leasys.com - www.clickar.biz



FCA Bank

FCA Bank è una banca che opera principalmente nel settore dei finanziamenti auto con l’obiettivo di soddisfare tutte le esigenze di mobilità, ed è una joint venture paritetica tra FCA Italy, società del gruppo automobilistico globale Fiat Chrysler Automobiles, e Crédit Agricole Consumer Finance, tra i protagonisti nel mercato del credito al consumo. La società gestisce attività finanziarie a supporto delle vendite di prestigiosi marchi automobilistici in Europa. I programmi di finanziamento e leasing offerti da FCA Bank sono appositamente concepiti per le reti di vendita, per i clienti privati e per le flotte aziendali. FCA Bank SpA è presente in 17 Paesi europei e in Marocco, direttamente o tramite società controllate. A giugno 2017 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a 22,7 miliardi di euro.