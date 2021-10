Lefay Resort & SPA Lago di Garda premiato come migliore destinazione benessere al mondo

Lefay Resort & SPA Lago di Garda è stato premiato come “Worldwide Health & Wellness Destination of the Year” ai World SPA & Wellness Awards 2021, assegnati durante la The World Spa & Wellness Convention 2021, l’evento dedicato ai professionisti del settore dell’ospitalità e del benessere che si tiene a Londra ogni anno.

I “World SPA & Wellness Awards” premiano le migliori SPA di ogni continente che si distinguono per l'eccellenza del servizio e degli standard. I premi vengono attribuiti da una giuria composta da specialisti ed esperti indipendenti del settore benessere, in grado di scrutinare le differenti proposte in ogni dettaglio con professionalità e puntualità.

Lefay Resort & SPA Lago di Garda si è aggiudicato il premio superando le strutture Wellness più iconiche a livello internazionale, tra cui Euphoria Retreat (Grecia), Four Seasons Resort Maldives (Landaa Giraavaru – Maldive), Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic SPA (Tailandia). Preidlhof (Trentino-Alto Adige - Italia) e Revive Wellness Resort (Bali – Indonesia).

L’approccio benessere di Lefay Resort & SPA Lago di Garda è stato riconosciuto particolarmente per gli innovativi programmi Lefay SPA Method, tra cui dal 2020 sono state introdotte anche attività focalizzate sulla prevenzione e il supporto del sistema immunitario. È stata inoltre premiata anche la particolare cura riservata all’Ospite durante ogni fase della sua esperienza, attenzioni che l’intero team del Resort dedica con calore e premura per garantire un soggiorno dove il fattore umano lascia un ricordo indelebile.



“Essere riconosciuti per la seconda volta ai World Spa & Wellness Awards come Miglior Wellness Destination al Mondo rappresenta per il nostro primo Resort un traguardo eccezionale, soprattutto alla luce degli sforzi compiuti negli ultimi mesi per affrontare la crisi pandemica e rilanciare l’attività delle nostre strutture dopo la fine delle restrizioni. Questo risultato incredibile ci motiva ulteriormente a continuare a lavorare per espandere i nostri progetti e perseguire con ancora maggior convinzione la mission aziendale di creare il Brand Italiano di riferimento nel mercato internazionale dell’ospitalità benessere di lusso.” ha affermato Alcide Leali, CEO di Lefay Resorts & Residences.



World Spa & Wellness Awards

Dal 2012 i World Spa & Wellness Awards premiano le SPA di tutto il mondo, onorando il lavoro di professionisti del settore in Europa occidentale e Scandinavia, Medio Oriente e Africa, Nord e Sud America, Asia e Australasia. La giuria valuta l'eccellenza dell'assistenza, del servizio e degli standard premiando le strutture che possano ispirare le SPA di tutto il mondo, contribuendo a elevare gli standard del settore globale. Organizzati dal gruppo Professional Beauty con sede nel Regno Unito, che si occupa della realizzazione di premi per il settore delle SPA e del beauty da 30 anni, i World Spa & Wellness Awards incorporano un processo di valutazione approfondito e indipendente in cui tutte le SPA sono valutate da esperti professionisti del settore.



Lefay Resorts & Residences

Il Gruppo Lefay Resorts & Residences è stato fondato nel 2006 dalla coppia di imprenditori Domenico Alcide e Liliana Leali con l’intento di diventare il Brand italiano di riferimento nel mercato internazionale della vacanza benessere di lusso attraverso la creazione di una collezione di Eco-Resort all’insegna dell’Italian Style & Living e secondo i criteri del Nuovo Lusso Lefay. Il primo gioiello della Collezione, Lefay Resort & SPA Lago di Garda, situato a Gargnano e aperto nel 2008, ha conquistato in 10 anni oltre 70 premi internazionali, posizionandosi tra le SPA Destination migliori al mondo. Lefay Resort & SPA Dolomiti, aperto a Pinzolo nel 2019, è stato riconosciuto in poco più di un anno con oltre 15 premi internazionali. Coerentemente ai valori di benessere e sostenibilità, entrambi sono totalmente a emissioni zero e certificati dai più rinomati enti mondiali. Nel 2018 l’Azienda entra in un nuovo segmento con una novità assoluta nel mercato immobiliare italiano: le residenze Lefay Wellness Residences a Lefay Resort & SPA Dolomiti sono il primo caso di "Serviced Branded Residences" all'interno di una SPA Destination in Italia. La terza struttura del Gruppo sarà situata in Toscana, uno dei territori più suggestivi d’Italia. Parallelamente, il Gruppo sta sviluppando il modello Fee-based ricercando opportunità selezionate, in particolar modo all’estero, in cui agire come operatore tramite contratti di management.