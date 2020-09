LENI’S presenta la spremuta di mela con sambuco

Del sambuco il Fiore, e il succo è un amore

Tra la primavera e l’estate sbocciano i fiori di sambuco, dal profumo unico e inconfondibile. Le note fiorite di questi piccoli boccioli bianchi si fondono con il dolce succo delle mele alpine per creare un aroma sublime, la Spremuta di Mela con Sambuco Leni’s, una sinfonia di sapori che porta l’estate nel bicchiere… tutto l’anno!

Le mele Leni’s sono coltivate, raccolte e lavorate with liebe sulle Dolomiti, nel cuore del Trentino Alto Adige, alle porte dell’Europa, immerse in un paesaggio montano ancora intatto. Nella sua naturale bellezza, questo territorio incontaminato diventa portavoce di valori che si tramandano di generazione in generazione e che si traducono in Äpfel di qualità superiore e dal sapore impareggiabile.

L’aria fresca di montagna, il sole che bacia i meleti per oltre 300 giorni all’anno e l’altitudine che contraddistingue le aree di coltivazione danno origine a mele italiane, genuine e naturali.

Ottenuta da un eccezionale connubio di mele e sambuco, la Spremuta di Mele Leni’s con Sambuco ha un sapore delicato e sorprendente.



Realizzata solo con le migliori mele di alta quota, la Spremuta di Mele Leni’s con Sambuco è perfetta da gustare pura o diluita con acqua per assaporare, sorso dopo sorso, tutta la naturalezza e la bontà che solo un territorio montano possono offrire.



Ingredienti: Succo di mela torbido (98%), estratto di fiori di sambuco (2%), antiossidante: acido ascorbico.



Spremuta di Mela e sambuco in bottiglia in vetro da 1 litro è in vendita nella distribuzione moderna



Dall’esperienza VOG Products, leader mondiale nella lavorazione delle mele, è nata Leni’s Mele With Liebe, la linea di prodotti a base di mela 100% italiani, 100% fatti con amore in Trentino-Alto Adige. Leni’s è la filiera italiana della mela completa, controllata e di prima qualità che raccoglie le mele più buone e famose d’Italia: Val Venosta, Marlene, Melinda e la Trentina. Le spremute Leni’s e i suoi spicchi di mela già lavati e tagliati, sono distribuiti in Italia in GD e GDO e nel mercato internazionale.