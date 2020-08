Lerici, ripristinata e ricollocata la scultura - Forma Filippo Tommaso Marinetti – di Carlo Bacci

La scultura - Forma Filippo Tommaso Marinetti -, donata al comune di Lerici da banca Intesa, faceva parte della mostra 'io non gioco da solo', anno 2003, presso l'Orto dei limoni nel borgo marinaro di Tellaro, nel Golfo dei Poeti in provincia di La Spezia. L'opera, creata dall’artista Carlo Bacci, è dedicata a Marinetti, alla cui famiglia è legato sin dall'adolescenza. Filippo Tommaso Marinetti è stato un poeta, scrittore e drammaturgo, noto soprattutto per essere stato il fondatore del movimento Futurista.

- Forma Filippo Tommaso Marinetti - fa parte della serie Forma dell’artista.

Forma sviluppa il concetto del mare in verticale, tipico della Liguria, ma non solo.

Le parole dell’artista: “Questa mia Forma evoca la struttura degli aerei dei primi del 900 e contiene i simboli del futurismo: il numero 11, come gli undici punti del manifesto futurista, redatto proprio da Marinetti, la freccia simbolo della velocità del movimento.

La scultura contiene inoltre il numero 70 in quanto la mostra era stata concomitante con i settant'anni della sfida poetica Marinettiana nel Golfo dei Poeti.”





L'opera ripristinata, viene ricollocata ed è possibile ammirarla nella galleria pedonale Padula a Lerici, che collega via Cavour a via Gerini.