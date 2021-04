Let’s play Marche! Vota i videomaker di domani

Sentirsi scopritori di talenti video! È questa l’opportunità del contest “Seen Ci-ty-Let’s play Marche”.

Fino al 3 maggio è possibile esprimere la propria preferenza sul sito internet di Fondazione Marche Cultura e scegliere quale dei 21 video realizzati con il proprio device dai ragazzi tra 18 e 25 anni interpreta meglio l’anima dell’unica regione al plurale.



Sarete voi ad assegnare il Premio del pubblico cliccando sul cuoricino che troverete di fianco ad ogni video. Il videomaker che avrà ricevuto il maggior numero di cuori riceverà un abbonamento digitale annuale ad una rivista di cinema.



“Ci interessano le Marche viste da te!”. Questa, in sintesi, la call to action lan-ciata da Marche Film Commission-Fondazione Marche Cultura, insieme a Città di Porto Recanati e Tipicità, per stimolare ingegno e creatività dei più gio-vani, puntando al cinema per promuovere la “Destinazione Marche”.



Gran finale Giovedì 6 maggio a Porto Recanati, con la possibilità di seguire l’evento online. Serata da “red carpet” con premiazione, giuria di altissimo livello e un “regalo speciale” anche per il video che otterrà più like.



Guarda tutti i video in concorso e vota il tuo preferito: