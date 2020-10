LG all’Hospitality Day di Rimini: Hotel TV dalle immagini perfette, design all’avanguardia e tecnologia avanzata

Cinque nuove soluzioni si andranno ad inserire nella proposta di LG per il settore Hospitality, tutte pensate per offrire una customer experience unica e contenuti personalizzati

LG Electronics (LG), da sempre attenta a soddisfare le esigenze e le aspettative di un mercato in continua evoluzione come quello dell’Hospitality, sarà tra i protagonisti della settima edizione dell’Hospitality Day che si terrà il 13 ottobre al Pala Congressi di Rimini.



LG presenterà le innovative soluzioni dedicate al mondo Hospitality pensate per comunicare con i propri ospiti, grazie al connubio creato da immagini perfette, design raffinato e tecnologia avanzata. In particolare, gli Hotel TV di LG garantiscono agli ospiti un’esperienza di totale comfort grazie a sistemi di comunicazione evoluti e personalizzati.



Nello specifico la divisione Business Solutions di LG, ha introdotto cinque innovative soluzioni della linea Hotel TV dotate di tecnologia OLED e NanoCell, per offrire agli ospiti un intrattenimento di elevata qualità.



La famiglia OLED degli Hotel TV LG si arricchisce con il modello ES960H, disponibile nell'esclusivo formato da 48" e con il modello WS960H da 55” e 65". Entrambi i modelli sono dotati di risoluzione 3840x2160 4K UHD e supportano sia il formato HDR 10 Pro, per immagini realistiche che arrivano quasi al livello di dettaglio dell'occhio umano che il formato HLG, un nuovo standard open source che permette di applicare l’HDR anche all’interno di trasmissioni via satellite o via digitale terrestre.



Le nuove soluzioni di OLED TV di LG sono in grado di ridefinire il concetto di lusso e comfort di una struttura ricettiva. Gli Hotel TV, infatti, non sono un elemento secondario della struttura ma possono fare la differenza nell’esperienza di soggiorno degli ospiti. In particolare il modello WS960H è un TV che si ispira all'arte, con linee perfette e design elegante. Con queste caratteristiche questo Hotel TV consente non solo di dare valore ai contenuti ma, allo stesso tempo, di rendere unico ed elegante l'interno della stanza, anche da spento.



Nella linea Ultra HD si inseriscono 3 nuove serie da 43" a 65": US662H (43, 49, 55, 65"), US342H (32, 50, 55") e US762H (49, 55 e 65"). Tutte le serie supportano i formati HDR 10 Pro e HLG e sono dotati di risoluzione UHD per immagini dai dettagli vividi e impeccabili. In particolare, la serie US762H è dotata di tecnologia NanoCell che offre immagini con colori più puri e un contrasto più definito. Questa tecnologia consente di integrare nel pannello particelle da 1 nanometro eliminando la necessità del filtro. La cella nanometrica, più piccola di quella di qualunque altro TV, permette di avere colori migliori e più realistici, con un angolo di visione molto più ampio. Inoltre, gli Hotel TV LG NanoCell hanno cornici così minime che si percepiscono appena e sono in grado di armonizzare il TV in qualsiasi tipo di ambiente.



Tutti i modelli della nuova gamma Hotel TV di LG consentono di customizzare i conte-nuti. Sono, infatti, compatibili con Pro:Centric Direct, una soluzione dedicata ai pro-fessionisti dell’hôtellerie in grado di trasformare i TV in strumenti interattivi. Questa so-luzione consente la configurazione dei canali profilata, la proposta di contenuti su misu-ra e la comunicazione diretta con i propri ospiti. Pro:Centric Direct semplifica la pro-grammazione dell’interfaccia utente (UI) dei TV dell’hotel e fornisce anche diversi ser-vizi, come la gestione remota basata su rete IP. Il sistema è dotato di template intuitivi e accattivanti ma offre anche tool semplici per la creazione di template personalizzati. Gli operatori del settore possono così customizzare e creare i loro contenuti davvero su mi-sura, in modo che si adattino perfettamente alle esigenze dei loro ospiti. Le comunica-zioni possono essere gestite anche in modalità “gruppi”, offrendo così un plus funziona-le in caso di convegni o vacanze organizzate. Che si tratti di schermate di benvenuto o di contenuti promozionali, gli operatori dell’hôtellerie possono facilmente modificare immagini, testi e link visualizzati sul TV. Altra caratteristica degna di nota è la possibi-lità di gestione del sistema da remoto che permette agli addetti ai lavori di configurare i canali visibili da una certa stanza a seconda della tipologia di ospite. Dal punto di vista dell’ospite, l’uso del sistema garantisce un’esperienza davvero su misura e attenta alle sue esigenze. Ogni richiesta dalle camere può essere monitorata e gestita tramite il cen-tro di controllo per una risposta in tempo reale.



“Alla base dell’offerta di Hotel TV c’è la tecnologia LG, unica e proiettata sempre ver-so il futuro”, ha dichiarato Luca Russo, Sales Head Information Display Italy di LG Electronics Italia. “Offrire esperienze uniche, emozionanti e personalizzate è l’obiettivo principale di chi lavora nel settore dell’hospitality e noi di LG, da sempre, lavoriamo per innovare e portare anche in questo mercato soluzioni in grado di offrire una customer experience unica”.



Hospitality Day, che nel 2019 ha visto la partecipazione di circa 6.000 visitatori, è la manifestazione che ogni anno presenta servizi, prodotti, soluzioni, idee e punti di vista innovativi agli operatori del settore turistico. Grazie alla partecipazione di esperti relato-ri e di professionisti del settore alberghiero, offre una visione a 360° su tanti aspetti dell’ospitalità: dal customer relation management al design, dagli investimenti al marke-ting, dalle novità in ambito progettuale al revenue and profit management.



Per partecipare: https://teamwork.mticket.it/ita/scheda-evento.aspx?ID=161



