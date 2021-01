LG presenta la partnership con Gen.G per ampliare la propria presenza negli Esport a livello globale

L’obiettivo della partnership con Gen.G è quello di sostenere l'espansione mondiale dell'industria degli Esport e promuovere i monitor gaming LG UltraGearTM

LG Electronics (LG) rafforza la propria presenza nell'industria globale degli Esport presentando la partnership con Gen.G Esports (Gen.G), una delle più grandi organizzazioni di Esport al mondo. Gen.G e LG collaboreranno per sviluppare ulteriormente il mercato degli Esport a livello internazionale con l'aiuto dei monitor gaming LG UltraGearTM.



Inserita al sesto posto della classifica di Forbes come “The Most Valuable Esports Companies 2020”, Gen.G possiede e gestisce otto squadre professionistiche provenienti da alcuni dei Paesi più importanti per il mercato degli Esport: Stati Uniti, Corea del Sud e Cina. Ciascuna squadra è specializzata in uno dei giochi multiplayer più popolari tra cui League of Legends, Overwatch e PlayerUnknown's Battlegrounds. Inoltre, Gen.G gestisce anche la Gen.G Global Academy che fornisce innovativi programmi di formazione a tema Esport e promuove lo sviluppo dei futuri leader del settore del gaming e degli Esport attraverso la Gen.G Foundation.



Grazie ai monitor gaming della serie UltraGear, LG vanta già un’ottima reputazione tra i giocatori. La partnership con Gen.G consente a LG di confermare il proprio supporto alla community dei giocatori, in particolare ai Millennials e ai gamer della Generazione Z. Dotati di display 4K Nano IPS con tempi di risposta 1ms* Gray-to-Gray (GTG), i monitor UltraGear di LG offrono un’elevata qualità dell'immagine, tempi di risposta rapidi e tutte le funzionalità necessarie per ottenere il massimo da PC e console più recenti.



"Insieme ad un partner come LG UltraGear, brand giovane e dinamico, siamo in grado di offrire un’esperienza di gioco eccezionale non solo ai gamer professionisti, ma anche agli appassionati di gioco di tutto il mondo", ha dichiarato Chris Park, CEO di Gen.G Esports. "Con LG condividiamo obiettivi e valori e siamo entusiasti delle diverse opportunità che questa collaborazione offrirà ai nostri fan e clienti".



"Attraverso questa partnership LG avrà l'opportunità di sostenere attivamente la community dei giocatori, mentre la nostra lineup 2021 di monitor LG UltraGear consentirà ai gamer d'elite di Gen.G di dare il meglio di sé", ha dichiarato Jang Ik-hwan, senior vice president and head of the IT business unit di LG Electronics Business Solutions Company. "Siamo molto orgogliosi di ricoprire un ruolo così importante nel processo di espansione del mondo dei giocatori di Esport fornendo un’esperienza di gioco incredibile grazie i nostri eccezionali monitor di gioco".



La lineup 2021 dei monitor gaming LG UltraGear verrà esposta nello stand virtuale di LG in occasione del CES 2021 a partire dall’11 gennaio.



* Modello 27GN950



Fondata nel 2017, Gen.G è l'unica grande organizzazione che possiede e gestisce i migliori team in Cina, Corea del Sud e Stati Uniti. Classificata al 6° posto nella lista di Forbes come "The World's Most Valuable Esports Companies", la mission principale di Gen.G è quella di aiutare i fan e i giocatori di esport a sfruttare le potenzialità del gaming e degli esport durante la competizione. L'azienda è diventata rapidamente un leader commerciale e di pensiero, co-struendo un futuro globale, inclusivo e interculturale per l'intrattenimento sportivo.