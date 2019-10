Liberi Sicuri Assistiti: al Parco degli Acquedotti arriverà LISA, per far sport in sicurezza

Per passeggiare o fare sport all'aria aperta nei parchi di Roma, arriveranno operatori sanitari certificati

Al Parco degli Acquedotti arriveranno gli operatori certificati per la sicurezza personale e per l'emergenza salute: per fare passeggiate all'aria aperta, jogging o bike in sicurezza. Per restituire libertà di movimento a chi frequenta le aree verdi del VII municipio, come il sempre più frequentato parco Calisthenics. Senza costi per l'amministrazione e per i cittadini. Nel VII Municipio è arrivato il progetto Lisa: Liberi Sicuri Assistiti. Era l'uovo di Colombo, a proporlo però ci ha pensato il Comitato Nazionale Italiano Fair Play presieduto da Ruggero Alcanterini: "Nonostante la nostra idea di essere un ente con un forte profilo culturale, un profilo di propulsione piuttosto che di azione, abbiamo pensato che è anche molto importante essere sul campo. Quindi nel VII Municipio, e magari anche negli altri, attiveremo una struttura, una presenza, un servizio assolutamente gratuito, per monitorare e controllare quello che succede nei percorsi pubblici dove si svolgono attività di trekking, jogging, bike e cosi via. Se questo progetto funziona, "Lisa" può diventare uno straordinario mezzo di propulsione per l'attività fisica, del tempo libero e anche dello stare insieme insicurezza, attribuendogli quindi un grande valore sociale anche per gli altri parchi della città", conclude Ruggero Alcanterini che questa mattina, consegnando i Premi Nazionali Fair Play nel Salone d'Onore del CONI, ha anticipato la novità. Accanto a lui, l'Assessore Elena De Santis accolta dal lungo applauso della folla dei presenti al Fair Play Day organizzato dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP), in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale Amianto (Ona), presieduto da Ezio Bonanni. L'applauso era per rendere omaggio all'assurdo fatto di cronaca che ha coinvolto Luca Sacchi, venticinquenne ucciso lo scorso mercoledì vicino al Parco della Caffarella per aver difeso la ragazza. "Luca era uno sportivo, impegnato anche come istruttore ed era uno dei tanti ragazzi che popolano i nostri territori e frequentava anche la Caffarella dove esiste anche una palestra all'aperto, con attrezzi ginnici, che viene frequentata in maniera libera e gratuita", ha detto la De Santis, portando i saluti anche del Presidente Monica Lozzi che non ha potuto partecipare, e della giunta comunale, soffermandosi sul progetto nato per garantire la sicurezza nei parchi ai cittadini romani. "Ecco l'idea di questa progettualità è quella di riuscire a coniugare diversi aspetti: ambiente, attività sportiva, sicurezza e prevenzione. Questo lo facciamo coinvolgendo tutte le realtà del nostro territorio, a partire dalle nostre scuole, le associazioni sportive e sociali. auspichiamo che questa iniziativa possa diventare un progetto pilota che possa essere esportato altrove. È bene che Roma torni a essere una città a misura dei cittadini", ha concluso l'Assessore. "Occorre restituire la libertà di movimento, la serenità a tutti coloro che intendono utilizzare un bene comune com'è quello dei parchi - ha commentato Alcanterini -. Forse non tutti sanno che Roma è la città più verde d'Europa. Ha dei parchi straordinari e uno di questi è il Parco degli Acquedotti, nel VII Municipio. Il Parco comprende la Caffarella, Torfiscale e Acquedotti, articolazioni di questo unico sistema inglobato nel Parco Archeologico dell'Appia Antica. Adesso, il VII Municipio presieduto da Monica Lozzi sta anche affidando la delega al Fair Play come previsto dal Protocollo tra Comitato Nazionale Italiano Fair Play (CNIFP) e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI). C'è da dire che dei bodyguard che saranno lungo i percorsi nel Parco, a piedi e in bicicletta, si è cominciato a pensare già da giugno, quando Alcanterini e Lozzi si sono seduti a tavolino per trovare soluzioni possibili. Oggi, la seconda edizione del Fair Play Day ha dato lo spunto per anticipare il progetto LISA che conta già sulla manifestazione di interesse da parte del VII Municipio. Un'opportunità apprezzata anche dai destinatari dei Premi Nazionali Fair Play: Luciano Mutti, Renato Mariotti, Michele Panzarino, Luciano Duchi, Marco Lodadio, Giuseppe Gentile, Vincenzo Vittorioso, Valerio Catoia, Cristiana Pedersoli, Samuela Fronteddu.