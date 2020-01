Licia Colò madrina di itinerando

Nuovo format per Itinerando, fiera del turismo esperienziale in scena dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020 alla Fiera di Padova

La celebre conduttrice de “Il Mondo Insieme”, in onda ogni domenica su TV2000 e di “Eden, un pianeta da salvare”, in onda su La7 a partire dal prossimo gennaio, inaugurerà ufficialmente la fiera sabato 1° febbraio 2020 alle 12.00.



CamperExperience, BoatExperience, BikeTravel, Destinazioni: come sperimentare modalità di viaggio diverse, alla scoperta dei territori.



Si è svolta nella Fiera di Padova la presentazione di Itinerando, esposizione dedicata all’esperienza di viaggio.



Itinerando ritorna nella Fiera di Padova dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020 con una formula nuova e diventa la prima fiera in Italia dedicata al turismo esperienziale. Quello che emoziona, che fa conoscere luoghi e persone, territori e tradizioni. Un nuovo format, destinato a diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati di cicloturismo, nautica, camper e campeggio, cultura ed enogastronomia.



Madrina della nuova edizione di itinerando sarà Licia Colò. La famosa conduttrice, che con le sue trasmissioni ha accompagnato i telespettatori in viaggi emozionanti attorno al mondo, inaugurerà ufficialmente la fiera sabato 1° febbraio 2020 alle ore 12.00, al termine del talk “Il Viaggio è Vita” che la vedrà protagonista.



4 le sezioni all’interno di Itinerando: CamperExperience, dedicato a camper e campeggio, BoatExperience per il turismo nautico esperienziale, BikeTravel con tante proposte per il cicloturismo,



Destinazioni per chi ama viaggiare slow, esplorare, scoprire. Itinerando sarà anche la vetrina esperienze vissute: le proposte di viaggio saranno affiancate da Talk, momenti di confronto e dibattito in cui si vivranno le emozioni raccontate in prima persona da ospiti speciali, che racconteranno i loro viaggi e la loro idea di viaggio.



Emozioni in viaggio con Licia Colò

Divulgatrice di tematiche legate all’ambiente e celebre conduttrice di trasmissioni televisive sul mondo dei viaggi, Licia Colò è la madrina di Itinerando, prima fiera in Italia di Turismo esperienziale, che si terrà a Padova dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020. Oggi conduttrice de “Il Mondo Insieme” in diretta tutte le domeniche pomeriggio su TV2000 (canale 28 del digitale terrestre) e di “Eden, un pianeta da salvare”, da gennaio su La7 ogni mercoledì sera, ha contribuito a far nascere e crescere trasmissioni come L’Arca di Noè, Geo&Geo e Alle Falde del Kilimangiaro, portando milioni di telespettatori alla scoperta di tante destinazioni sconosciute, lontane dal turismo di massa, promuovendo la necessità di tutelare e rispettare l’ambiente. A Itinerando sarà protagonista del talk “Il Viaggio è Vita” in programma sabato 1° febbraio 2020, alle ore 10.30, dove parlerà della sua esperienza di viaggiatrice, coinvolgendo spettatori e ospiti. Dialogheranno con Licia Colò: Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione Ferrovie dello Stato, Mauro Febbo, assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo della Regione Abruzzo e Michelangelo Lurgi, presidente Rete imprese “Destinazione Sud”.



CamperExperience e Boat Experience

Itinerando porta alla Fiera di Padova, anche camper e campeggio, piccola nautica, sport acquatici e subacquea. Settori diversi, ma che a Itinerando si presentano con lo stesso obiettivo: proporre il viaggio come esperienza, che porta alla conoscenza di esperienze nuove attraverso modalità diverse.

CamperExperience si sviluppa su oltre 10.000 metri quadri e ospita l’offerta delle principali case produttrici di camper e aziende leader nel settore della fabbricazione di accessori tecnici di ultima generazione. BoatExperience è invece dedicato alle esperienze in acqua, sia come prodotti (barche e gommoni) che destinazioni. Nel padiglione si respira la passione per il mare, i visitatori possono immergersi tra le proposte dei migliori marchi della piccola nautica, incontrare artigiani specializzati nel settore e scoprire un’ampia offerta di proposte turistiche, mezzi, accessori e servizi.



Bike travel e destinazioni emozionanti

La bicicletta permette di raggiungere mete insolite e di sperimentare viaggi avventurosi. Il salone ospita BikeTravel dedicato a tutti gli amanti della due ruote. Qui i cicloturisti possono trovare mezzi, attrezzature, accessori, ma soprattutto proposte di viaggio, itinerari e destinazioni dedicati alla loro passione. Inoltre il settore presenta un’ampia offerta di ciclovie, oltre alla possibilità di confrontarsi con altri appassionati di viaggi a due ruote. Uno spazio speciale dedicato alle destinazioni dell’Italia da scoprire e conoscere attraverso il camper o le case mobili, la bicicletta, la barca o il gommone. Luoghi dove vivere esperienze uniche, veri e propri gioielli del nostro Paese, lontani dal turismo di massa. Il settore propone un percorso attraverso proposte inusuali, parchi a tema, attrazioni originali e poco conosciute, il tutto anche grazie al contributo di molte Regioni italiane.



Talk, in viaggio con Brumotti, Roversi e Davì

Un modo nuovo di vivere il viaggio. Non come meta in sé, ma come scoperta del territorio e di mete che sanno regalare emozioni. Il mondo del turismo sta cambiando, le persone cercano sempre più esperienze indimenticabili, momenti e suggestioni speciali. A Itinerando si parlerà del nuovo modo di viaggiare nei Talk, appuntamenti e momenti di confronto con ospiti famosi, celebri viaggiatori o con chi del viaggio ha fatto la propria professione.

Una grande arena ospiterà gli incontri, che saranno proiettati su un led wall posto al centro della fiera e visibile da ogni punto.



Ad aprire i Talk, venerdì 31 gennaio 2020, sarà Vittorio Brumotti con “Brumotti Experience”. Il campione del mondo di bike trial 2006, detentore di 10 Guinness World Record, a Itinerando si farà riconoscere tra gli stand, invitando gli operatori a raccontare le loro proposte di viaggio, trasmesse direttamente su un led wall, protagonista dell’arena al centro della fiera. Sabato 1° febbraio 2020 sull’arena dei Talk ci sarà Patrizio Roversi con “Turismi per caso”. Il famoso turista per caso proporrà un modo di viaggiare diverso, più lento e riflessivo, che rispetta il territorio per conoscerlo da un punto di vista più intimo. A dialogare con Patrizio Roversi ci sarà Federturismo Confindustria, che ha dato il patrocinio all’edizione 2020 di Itinerando: assieme presenteranno alcuni esempi di destinazioni italiane di rilievo che stanno investendo sul turismo esperienziale. Seguirà un incontro con Sergio Davì, skipper professionista e gommonauta esperto di navigazione oceanica d’avventura, racconterà le sue avventure a Itinerando, a partire dall’ultima impresa che l’ha portato da Palermo a New York. Domenica 2 febbraio 2020 sarà la volta di Manuela Vitulli con il talk “#esperienzeinviaggio”.



Itinerando, prima fiera di turismo esperienziale

Itinerando è la prima fiera di turismo esperienziale. Tutto quello che ruota attorno al turismo, ma da un punto di vista nuovo, dove il prodotto viene affiancato dalle emozioni e dalle suggestioni del viaggio. Chi entra a Itinerando, dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020 nella Fiera di Padova, conoscerà territori nuovi, ma soprattutto le emozioni che questi sono in grado di regalare.

