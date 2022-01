Liquidazione totale per negozi: come organizzarsi

Affinchè la liquidazione totale avvenga nei migliori dei modi conviene organizzare e gestirne l'organizzazione con professionisti che sapranno allestire, strutturare e pianificazione ogni minimo dettaglio per far rendere al meglio la liquidazione.

Quando non sai come liberarti della tua merce che riempie i magazzini la liquidazione totale potrebbe essere la soluzione giusta per te.

Non importa il motivo, se per un rinnovo locale, per un trasferimento o la svendita per la chiusura di una attività, l’importante è affidarsi a professionisti specializzati che sanno come gestire la merce nei vostri magazzini.





Quando nelle liquidazioni totali il fai da te non funziona



Il famoso detto ‘chi fa da se fa per tre’ potrebbe non risultare così vero in alcune situazioni.

Per quanto riguarda le svendite e liquidazioni per negozi farlo da soli potrebbe non dare i risultati che vorremmo.

Il principale motivo per cui un commerciante effettua una liquidazione è liberarsi e liberare i magazzini pieni di merce che non si riesce a vendere, esaurire nel più breve tempo possibile tutti i prodotti di scorta presenti nel negozio.

È dunque essenziale affidarsi a veri esperti che sanno come muoversi nel settore e far si che la percentuale delle merci vendute sia più alta di quelle rimaste nel magazzino.

Bisogna ricordarsi qual è lo scopo della liquidazione per poter fare un buon lavoro.





Il momento giusto per effettuare una liquidazione



Nella maggior parte dei casi si arriva alla scelta della liquidazione totale per chiusura o per cessazione di attività.

Tuttavia le liquidazioni totali non servono soltanto a chi deve chiudere la propria attività ma sono anche un occasione vantaggiosa per chi vuole eventualmente riaprire in una sede diversa.

Le chiusure delle attività in questo ultimo periodo avvengono molto più spesso, non si tratta di sicuro una scelta facile, nonostante questo non bisogna perdere tempo bensì si deve intervenire il prima possibile , meglio se aiutati da veri professionisti

Se si arriva troppo tardi si avranno sicuramente delle conseguenze da pagare.

Per organizzare una liquidazione totale c’è bisogno di tempi e durate prestabilite dalla legge, chiamare un professionista per tempo potrebbe cambiare la sorte dei vostri magazzini e dei capitali investiti.

Per questo se non si è a conoscenza di alcune tempistiche si potrebbe andare incontro a sanzioni che penalizzerebbero la chiusura della vostra attività.

In questa pratica i tempi sono fondamentali e influiscono sulla riuscita, prendere una decisione fuori tempo sarebbe soltanto svantaggioso per l’attività.

I migliori risultati si hanno se il lavoro viene fatto in modo efficiente e sopratutto funzionale.





Il tempo è prezioso, occorre saperlo gestire al meglio



Come detto, per quanto riguarda le liquidazioni totali per negozi di abbigliamento, negozi di calzature, liquidazioni di magazzini, la tempistica è la parte più importante da tenere in conto.

Andando più nello specifico, le liquidazioni totali per i negozi in chiusura per ogni regione devono avere una durata massima differente, ad esempio in Emilia Romagna la durata massima di una liquidazione totale per cessata attività deve essere di massimo 13 settimane, in Toscana invece è di 6 settimane.

Per di più va comunicata almeno 15 giorni prima in Emilia Romagna, 10 gg prima in Toscana.

Non basta, poiché si aggiungono anche i tempi tecnici che riguardano le affissioni comunali, anch’esse devo essere prenotate per tempo, si rischierebbe di non trovare spazi disponibili.

Non mancano poi le strategie, svolte affinché la liquidazione totale sia un successo.

Le principali strategie utilizzate durante le liquidazioni totali sono ad esempio la copy strategy utilizzata in base agli obbiettivi prefissati, la pianificazione delle attività di marketing che comprendono i social più indicati come ad esempio Instagram o Facebook, volantinaggio oppure radio.

Per quanto riguarda la merce in negozio e gli spazi a disposizione devono essere studiati scrupolosamente, si tratta della Visual strategy in store che come le altre strategie elencate ottengono risultati notevoli se svolti cooperando con persone qualificate.





Essere aiutati da professionisti è solo un vantaggio



Organizzare liquidazioni totali da persona non competente oltre che un lavoro arduo da svolgere, potrebbe non dare risultati che ci eravamo prefissati.

Affinchè tutto avvenga nei migliori dei modi conviene organizzare e gestire la liquidazione totale con professionisti che sapranno allestire, strutturare e pianificazione ogni minimo dettaglio per la liquidazione.

Se siete alla ricerca di un agenzia specializzata in liquidazioni totali e vi trovate in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Toscana , ‘svuota.it' potrebbe fare al caso vostro.

Sono professionisti che si occupano di liquidazioni totali per negozi di abbigliamento uomo-bambino, calzature, articoli per bambini, biancheria per la casa, cartolerie.

Vi seguiranno in tutte le fasi della liquidazione totale, dall’allestimento del negozio e della merce, alla comunicazione pubblicitaria durante tutto il periodo di liquidazione.