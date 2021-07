LisolaStore sul blog di Shopify... per parlare di un grande successo!

Il successo di LisolaStore fa rumore e non passa inosservato: ecco cosa hanno raccontato gli owner dell’azienda nell’intervista con Shopify!

Non è la prima volta che i due fratelli Antonio e Renato, owner di LisolaStore, si raccontano in un’intervista: era già successo con il settimanale Chi, ma stavolta a fare le domande è il team di Shopify, piattaforma di e-commerce tra le più usate al mondo.



La chiave dell’intervista è l’incredibile successo che LisolaStore sta riscuotendo con il suo store online, che oggi è diventato una delle più importanti realtà italiane in ambito di vendita di biancheria per la casa e home decor.



Dal negozio milanese di via Volta alla vendita online, senza mai fermarsi



Non è un caso se è proprio Shopify a interpellare LisolaStore: infatti, è proprio questa la piattaforma di e-commerce che l’azienda ha scelto per avviare la sua attività di vendita online.



Accadeva nel 2017, quando ci si accingeva a chiudere il negozio di via Volta 5 a Milano per permettere alla mamma Rosanna - che da anni guidava l’azienda - di andare in pensione: invece, la loro passione e una visione creativa unica hanno portato alla nascita dello store online - senza alcuna chiusura del negozio fisico che in anni e anni aveva creato legami con tantissimi clienti.



Quello di LisolaStore è certo un caso di successo nato dopo tante sfide e intraprendenza, tra cui anche la partecipazione come sponsor ufficiale a ben due edizioni del Grande Fratello VIP e la realizzazione dell’amatissima private label Lisola, che porta avanti il design Made in Italy e l’amore per l’artigianalità e le materie prime di qualità.



LisolaStore è riuscita a unire la tradizione con l’innovazione: tramite la tecnologia l’e-commerce si è dotato di un Customer Service e di una live chat con cui gli utenti possono ricevere immediata assistenza, al pari di un negozio fisico.



“L’approccio è molto diverso tra fisico e online perché mentre nel negozio fisico il cliente vede con i suoi occhi i prodotti e la tua professionalità, nell’online devi essere tu a dimostrare quanto vali.” - un fatturato aziendale dieci volte maggiore, già nel primo anno di vendita online, rispetto a quello derivante dalla sola vendita tradizionale lo dimostra più che mai.



Con una nicchia di mercato sempre più eterogenea e prodotti che sono diventati dei veri e propri best-seller, tra cui il piumino d’oca del Trentino e la collezione Lisola, LisolaStore è riuscita a promuoversi al meglio sia con l’uso di specifiche app, sia con una comunicazione costante della propria immagine, come la realizzazione del suo primo spot pubblicitario.