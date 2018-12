Livrea in tour per l’Italia: Pavanello Serramenti presenta la nuova collezione con eventi speciali lungo tutto lo Stivale

A poche settimane dalla presentazione ufficiale l’ultima creazione in casa Pavanello è la protagonista di un tour inaugurale in tutta Italia

A fine estate Pavanello Serramenti ha lanciato la sua ultima linea di finestre, Livrea. Per promuovere questo innovativo infisso, l’azienda rodigina ha organizzato un tour che toccherà molte regioni italiane per presentare a rivenditori e partner la nuova finestra e i vantaggi per l’utente finale.



“Livrea nasce da una ricerca di mercato sui gusti e le tendenze degli utilizzatori finali” dichiara Marco Pavanello, Direttore Commerciale della Pavanello Serramenti, “ma anche per risolvere le problematiche tecniche affrontate di giorno in giorno dai distributori, ecco perché siamo certi del successo di questo prodotto.

L’affluenza e il numero di campionature già richieste ne è la testimonianza”



A oggi il tour Pavanello è stato organizzato in Piemonte, Lazio, Sicilia, Lombardia ed Emilia Romagna a cui si aggiungeranno anche la Toscana e altre regioni italiane.



La presentazione di Livrea non è solo uno modo per descrivere e presentare il nuovo infisso, ma è anche uno show, un’occasione per andare più in profondità e capire la sua tecnica costruttiva e per comprenderne tutte le qualità con un pizzico di divertimento.



Gli eventi avranno infatti il seguente programma:

• Genesi e scelta del nome: come è nata Livrea, a cosa si ispira e perché.

• Presentazione tecnica Livrea: la linea parla al cliente finale per la sua estetica accattivante, ma ha tanto da dire anche agli addetti ai lavori. Un concentrato di innovazione, tecnologia e studio dei materiali che stupirà anche i tecnici più esperti.

• Promo campionatura: in questa fase dell’evento i partecipanti potranno vedere e toccare con mano un campione del serramento, per appurarne le caratteristiche costruttive. Inoltre verrà anche presentata la cartella colori e angoli, per esprimere al massimo la personalizzazione della finestra.

• I nuovi materiali promozionali: perché è necessario raccontare una storia. Un esempio delle nuove modalità di comunicazione dell’azienda è il nuovo catalogo Pavenello Serramenti, in cui l’emozione fa da padrone e avvolge il cliente di atmosfere, senza tecnicismi.

• Strategie d’offerta: consigli e best practices per valorizzare al meglio i vantaggi di Livrea per il cliente finale, in modo da risolvere le sue esigenze, grazie al ruolo fondamentale dei Mirror Expert.



"Anche attraverso i nostri eventi, sempre più Partner Pavanello stanno diventando Mirror Expert, ossia consulenti capaci di rispecchiare le esigenze del cliente e proporre di volta in volta la soluzione più adatta” afferma Daniel Gasparetti, National Sales Manager della Pavanello Serramenti. “La direzione che proponiamo è quella di una comunicazione consulenziale, che parla attraverso le emozioni per aiutare il cliente finale a scegliere la giusta soluzione per le proprie esigenze. In un mercato spesso aggressivo, il nostro Partner diventa quindi al contrario il primo alleato del cliente, per aiutarlo a trovare la migliore finestra per la sua casa."



Livrea si caratterizza per la sua duplice anima in legno e alluminio, ricoperta dall’esclusiva pelle in Silk, ma soprattutto per l’alto grado di personalizzazione. È disponibile in tantissime varianti di colore, così da incontrare i gusti più esigenti e diventare un vero e proprio oggetto d’arredo.



Per approfondimenti e per conoscere il calendario degli eventi aggiornato visitare il sito www.pavanelloserramenti.it/html/livrea





Francesco Pastoressa

Ufficio Stampa L’Ippogrifo®

Tel. +39 040 761404

www.ippogrifogroup.com