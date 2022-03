Lo Chardonnay Monteverro 2018 è un Bianco raffinato per il menù di Pasqua

È l’abbinamento perfetto con gli spaghetti alle vongole e ricci di mare, ricetta Ivan Silvestri dell’Hosteria l’Alicina, meta culinaria obbligatoria per chi arriva all’Argentario

Mai dare nulla per scontato nel mondo enoico! E se pensando alla Pasqua e ai suoi menù la scelta scontata sembra essere un rosso, Monteverro – tenuta gioiello di Capalbio – suggerisce invece un bianco raffinato ed elegante: lo Chardonnay 2018. Un vero cavallo di razza della cantina dolcemente adagiata sulla Costa d’Argento con lo sguardo che si perde verso il mare e tutto intorno la bellezza di questa Toscana autentica quasi al confine con il Lazio, all’ombra dell’Argentario e della nuova Atene della Toscana del Sud, quella Capalbio arroccata tra le mura, romantica e affascinante, proprio come l’etichetta della cantina. È un vino in grado di esaltare - grazie all’unicità dei suoi profumi, alla grazia delle sue sfumature olfattive, alla preziosità delle sue nuance oro brillante con note argentee, le ricette pasquali di diverse tradizioni.



Si rivela l’abbinamento perfetto con gli spaghetti alle vongole e ricci di mare di Ivan Silvestri, chef e anima dell’Hosteria L’Alicina, e grandissimo estimatore della cantina di Capalbio. “Monteverro per noi è la cantina del cuore, il vanto della Maremma”, afferma Silvestri. “La raccontiamo con molto orgoglio quando presentiamo i suoi vini ai nostri ospiti perché ci sentiamo parte di una grande famiglia che crede nella crescita del nostro territorio. Il mio vino preferito è proprio lo Chardonnay: la sua nota salina e profumata accompagna l’esplosione di sapore delle vongole veraci e la personalità dei ricci”.



Hosteria l’Alicina è una chicca culinaria nel cuore di Porto Ercole è un locale piccolo e semplice, gestito con passione e professionalità dallo chef-patron d'origine napoletana, Ivan Silvestri globe trotter che a dispetto della giovane età vanta esperienze d’eccellenza in Italia e all’estero. Approda a Porto Ercole e qui ha un colpo di fulmine per una piccola trattoria in vendita. Ha inizio la storia de L’Alicina, fatta di materie prime di qualità, pescato locale “a miglio marino zero” e tutte le eccellenze che la maremma può offrire. Nel frattempo, L’Alicina viene segnalata dalle principali guide gastronomiche. La lista dei vini annovera circa 300 etichette, tra cui oltre lo Chardonnay, diverse proposte Monteverro.



L’annata di Chardonnay proposta in abbinamento alla ricetta dell’Hostaria – la 2018 – è figlia di un inverno e di un inizio primavera piovosi, e un resto di stagione sereno e abbastanza caldo, con una raccolta delle uve iniziata molto precocemente, il 6 agosto e durata per una settimana, per preservarne la freschezza. Da queste premesse è nato un vino dalle delicate note di agrumi, limoni di Amalfi e fiori di limone, anice stellato, pera, erbe officinali con tocchi di brioche. In bocca rivela un attacco rotondo e vivace, con tocchi di pompelmo, pesca bianca che indugia su fico fresco e fiori bianchi.



Per maggiori informazioni visitare il sito www.monteverro.com oppure il profilo Facebook @Monteverrowines o Instagram @monteverrowines_official



Alcuni cenni su Monteverro



Nasce agli inizi degli anni 2000 da un’idea visionaria del proprietario Georg Weber, alla ricerca del luogo ideale dove dar vita al suo progetto di produrre vini di eccellenza. La scelta è pressoché già scritta: un amore incondizionato lega Georg alla Toscana, ma la vera intuizione è aver eletto a sua nuova dimora un territorio un po’ al di fuori dei circuiti vinicoli tradizionali. Una terra autentica e naturale, ricca di tradizioni e genuinità. Un grande lavoro in vigna e scelte attente in cantina si ripetono da 13 vendemmie per dare vita alle 6 eccellenze di Monteverro: il capofila taglio bordolese Monteverro, il fratello minore Terra di Monteverro, uno Chardonnay in purezza e un intrigante Syrah Grenache chiamato Tinata e due vini di base, Vermentino e Verruzzo.



https://www.facebook.com/monteverrowines



https://www.instagram.com/monteverrowines_official/



Per maggiori informazioni visitare il sito www.monteverro.com



ph fonte ufficio stampa