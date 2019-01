Lo scrittore Roberto Alessandrini racconta Babbo Natale nella sua rubrica Cuore d'autore

Alessandrini: da scrittore ad articolista

Dal mese di ottobre, lo scrittore Roberto Alessandrini, ha iniziato a curare, sul sito internet www.robertoalessandrini.it, la sua prima rubrica giornalistica: "Cuore d'autore". Periodicamente pubblica articoli su tematiche attuali. Un modo semplice per comunicare, far riflettere e condividere; un modo semplice, per avvicinare il suo cuore e quello della gente. Nel mese di dicembre, ha raccontato Babbo Natale e la sua storia. Una figura importante per tutti i bambini del mondo.