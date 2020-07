Lo Smart Working da emergenza a strumento di welfare aziendale: webinar gratuito di Ethos Academy, non prendere impegni!

Cosa possiamo fare per migliorare? Come possiamo prepararci a gestire anche le situazioni di emergenza? Il webinar soddisfa tutti dubbi.

Non avremmo mai pensato che il Governo arrivasse a limitare la nostra libertà personale, ma è successo e questo deve portarci a riflettere. Cosa possiamo fare per migliorare? Come possiamo prepararci a gestire anche le situazioni di emergenza? Se è vero che dall’esperienza maturata possiamo trarre insegnamenti, e che grazie alle esperienze (anche dolorose) possiamo attivare misure che ci evitino di ripetere l'errore, la medesima impostazione si può seguire per concepire ed organizzare il mondo del lavoro e nelle politiche di efficientamento dei costi del personale.





Perché un momento formativo



Proprio per dare risposte, certe e puntuali. Spesso gli imprenditori sottovalutano gli strumenti e le opportunità: noi vorremmo aprire la strada ad una consapevolezza che deve partire dalla conoscenza dell’imprenditore.



Abbiamo chiamato ad approfondire i temi, due tra i più riconosciuti professionisti: Giuseppe Ligotti e Alessandro Mario Malnati, il primo consulente, Gestione HR profittevole, il secondo avvocato di GMV Studio Legale





Destinatari del corso



Sono tutti gli imprenditori ed i professionisti che abbiano alle loro dipendenze dei collaboratori aziendali i quali siano impiegati in mansioni di progettazione, disegno, studio, amministrative e qualunque altra attività che possa essere svolta con un PC.





Obiettivo



Fornire ai partecipanti la conoscenza dell’applicabilità dello strumento dello Smart Working.





Temi affrontati



Il dettato normativo che regola lo Smart working

Gestione dello Smart working (dall’emergenza alla normalità)

Lo Smart working come strumento di riduzione dei costi

Evoluzione dello Smart working in Welfare Aziendale.



Per partecipare



