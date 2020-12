Logos, I messaggi nascosti di Gesù di Carlo Toto, in libreria per la casa editrice Terre Sommerse

Carlo Toto è un libero pensatore che ama dispiegare il suo spirito in molteplici attività. Dopo il successo del suo libro: La Via dell’Amore recensito anche dal format tv Mistero di Italia 1 attraverso il magazine ufficiale, torna con un testo carico di appeal dedicato a tutte le persone in cerca di risposte alle fatidiche tre domande: Chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo?

Il libro è accompagnato dalle prefazioni di Diego Fusaro e Giuseppe Povia.



Anno Domini 2020. Tempi difficili vive l’umanità. Crisi economiche, guerre, cambiamenti climatici, terremoti, pandemie, difficoltà nelle relazioni sociali e chi più ne ha, più ne metta. In questo scenario inquietante simile a quello descritto nel testo dell’Apocalisse, ogni essere umano è immerso nel campo di battaglia in cerca di soluzioni a problemi complicatissimi e risposte sul senso della vita. Ma proprio quando la guerra sembra persa, la forza di volontà dell’essere umano, nel tempo del ritorno del Messia, invertirà il nefasto corso degli eventi, utilizzando l’arma invisibile ed invincibile donata da Dio: il LOGOS.



Conosci te stesso

Un libro adatto a tutti coloro che amano la ricerca di un contatto con il Cristo senza intermediazioni. Un viaggio appassionante alla scoperta di una piccolissima parte degli insegnamenti nascosti e rivelati di Gesù che spaziano dalla sapienza spirituale, alla scienza, all’alchimia, alle relazioni d’amore e sociali. Un testo che invita alla ricerca e la scoperta individuale del tempio di Dio che è in noi. Un luogo misterioso ed invisibile, arduo da trovare e percorrere, simile ad un labirinto. Il termine labirinto evoca le parole latine labor intus, che significano lavoro interiore.





