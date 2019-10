Loison Pasticceri dal 1938 lanciano le ultime novità in catalogo

Non è facile contenere tutte le idee, i progetti, le visioni che quotidianamente Dario e Sonia Loison concepiscono e letteralmente trasferiscono, giorno dopo giorno, nella concreta dolcezza della pasticceria Loison. Quello che Dario e Sonia immaginano, dapprima diventa pensiero, poi materia, infine dolce gioia ed emozione. Nascono così le Collezioni Inverno/Natale 2019.

Collezione GOLD

L’ispirazione - l’unica collezione dedicata al formato da 750 grammi

Gold nasce dall’idea di dedicare una collezione esclusivamente al formato di 750 grammi, una versatile dimensione che accontenta coloro che desiderano una taglia importante e allo stesso tempo non impegnativa.

Il packaging - la catena dorata è il dettaglio che fa la differenza

Si tratta di una collezione dall’aspetto sobrio ed elegante, distinguibile per quel tocco vintage fatto di piccoli bouquet che si appoggiano sullo sfondo di colore diverso a seconda del gusto. Allo stesso tempo la confezione si distingue per dei minimi particolari che segnano la differenza, come ad esempio la sottile catenella dorata che funge da manico proprio come per le borse delle grandi maison, elemento che dona leggerezza e grazia.

Sulla confezione è inciso in oro a caldo la scritta Fatto a mano per ricordare l’artigianalità di un prodotto di qualità, riconosciuta grazie all’esperienza di oltre 80 anni di Loison Pasticceri.

Il Panettone - 4 gusti per l’esclusivo formato da 750 grammi

Quattro sono i gusti ricercati che Dario Loison ha riservato alla collezione GOLD. Ecco quindi il Panettone Classico a.D. 1476, nel rispetto dell’antica tradizione, ricco di profumata uvetta sultanina e canditi di arance di Sicilia e Cedro di Diamante e il Panettone al Mandarino tardivo di Ciaculli (Presidio Slow Food) che esprime l’intensità del prezioso agrume. Accanto due esemplari farciti: il Panettone Nerosale, novità 2018: la sua crema di caramello salato è 100% Made in Loison, senza l’utilizzo di semilavorati aggiunti, affiancata al prezioso cioccolato fondente monorigine; il Panettone Regal Cioccolato, goloso grazie alla ricca farcitura e alle pepite del più preziosi Cru di cacao.



Collezione GENESI

L’ispirazione - omaggio al palladio e al territorio Veneto

Per questa collezione Sonia ha voluto perpetuare lo speciale legame con il territorio Veneto e la sua arte rifacendosi ad un elemento architettonico del Palladio: il colonnato di ispirazione classica che troviamo stilizzato in sequenza sull’incarto e trasformato in elegante texture.

Il packaging - sintesi esemplare fra arte e stile

GENESI è la perfetta definizione di una collezione Master che oggi identifica e rappresenta il Made in Loison in termini di Classicità, Unicità e Affidabilità. Forma e colore del colonnato stilizzato si adattano perfettamente, senza essere invasive, alle tonalità dell’incarto racchiuso dal Fiocco Piatto, un piccolo vezzo di Sonia, che si ispira a quelli che usava indossare Audrey Hepburn, o che incorniciavano acconciature e trecce delle giovani collegiali.

Per sigillo una preziosa barretta in oro su cui è inciso il marchio che trattiene l’etichetta esplicativa che riporta, particolare non indifferente, l’anno di nascita del Gusto del Panettone.

Panettoni - 4 gusti classici di collaudata bontà

I 4 colori differenti dell’incarto aiutano a scegliere il gusto preferito del panettone, disponibile nella pezzatura da 1 kg e da 500 g: Classico a.D. 1476, un Panettone “senza tempo” legato alla tradizione, morbido e ricco grazie all’abbondanza di Canditi di Arance di Sicilia, Cedro di Diamante e di succosa Uvetta. Regal Cioccolato, preparato con il più pregiato cru di cacao del Sudamerica, è l’ingrediente perfetto: goloso e amato da tutti, grandi e piccini; DiVino grazie al blend di vini passiti del Veneto è questo il Panettone del nostro Territorio che sprigiona dolcezza ed essenza dei frutti della terra veneta. Nerosale, gusto che nasce nel 2018, ricco di gocce di cioccolato fondente e farcito con crema al caramello salato, ricetta 100% Made in Loison.



Pandoro al caramello salato

Spazio anche alla tradizione veronese del Pandoro, proposto in 4 varietà riconoscibili dal colore differente dell’incarto: Novità 2019 il Pandoro al Caramello salato, realizzato su ricetta firmata da Dario Loison che ha sapientemente bilanciato il dosaggio tra dolce e salato, mantenendo la giusta consistenza e cremosità. Classico, rigorosamente nella sua tipica forma di stella ad otto punte, il suo impasto è particolarmente amato grazie all’impareggiabile sofficità dal caratteristico color giallo oro, proprio “come una volta”. Accanto la variante allo Zabaione, abbondantemente farcito di spumoso zabaione, la crema a base di uova dalle antiche origini Torinesi arricchito da dolce vino liquoroso. La rassegna si chiude con la versione farcita al Cioccolato, una prelibata crema da leccarsi i baffi. I Panettoni e i Pandori della collezione GENESI (da 1 kg e 500 g) sono preparati con ingredienti selezionati con estrema cura: uova fresche, miele italiano, latte fresco intero, panna e burro di alta qualità, Vaniglia Naturale Mananara del Madagascar (Presidio Slow Food) e Sale marino integrale di Cervia.



Collezione Frutta e Fiori

L’ispirazione - in equilibrio tra tradizione e innovazione

E’ questa la collezione che accoglie tutti i panettoni Loison identificati da un frutto o un fiore come ingrediente prelibato. Nasce dalla decennale e continua ricerca di ingredienti italiani unici che danno personalità al Panettone Loison. Pur rimanendo nella tradizione, con questa scelta Dario Loison ha dato inizio a una nuova sfida in pasticceria, perché non è da tutti innovare senza stravolgere un dolce già equilibrato nella sua natura.

Il packaging - dalle tavole botaniche i colori della natura

Per questo ricercato packaging Sonia si è dedicata per mesi e mesi a studi certosini presso biblioteche nazionali e internazionali, alla ricerca di tavole botaniche, dal Settecento fino ai giorni nostri, disegnate a mano da artisti esperti in botanica. Sonia Pilla ha ripreso alcuni dettagli di frutta, foglie e fiori e li ha adagiati in un contesto bucolico su un prezioso incarto tinta avorio rosato, colore coniato appositamente per questa collezione. Ciò che completa l’incarto è il fiocco piatto in due tonalità: un colore più cupo come il Verde Salvia Greca e una tonalità esplosiva come il verde prato. Quello di Sonia è stato un ragionamento fatto con un raro equilibrio dei toni, ma in verità la conferma dell’accostamento l’ha data la natura stessa, suggerita dal calendario della vita.

Per sigillo una preziosa barretta in oro, su cui è inciso il marchio, che trattiene l’etichetta esplicativa, dove è riportato l’anno di nascita del Gusto del Panettone.



Il Panettone agrumato

La collezione abbraccia tutta la ricerca decennale e incessante di Dario Loison: dal 1997 ingredienti selezionatissimi donano personalità al Panettone Loison tra cui 3 Presidi Slow Food e prodotti Dop: Agrumato Novità 2019 (con Chinotto di Savona e Mandarino tardivo di Ciaculli, Presidi Slow Food); Limoni che ha debuttato nel 2018; Liquirizia e Zafferano dal 2013, con liquirizia di Sibari Dop; Albicocca e Zenzero dal 2009; Fico Dottato di Calabria dal 2007; Mandarino Tardivo di Ciaculli (Presidio Slow Food) dal 2005; Noel, ovvero Pera Cannella Chiodi di garofano, dal 2005; Amarena dal 2004; Marron Glacé dal 1997. La rassegna si chiude con i due panettoni ai fiori: Rosa dal 2016 (con Sciroppo di Rose Liguri, Presidio Slow food) e Camomilla dal 2015. I Panettoni e i Pandori della collezione FRUTTA E FIORI (da 1 kg e 500 g) sono preparati con ingredienti selezionati con estrema cura: uova fresche, miele italiano, latte fresco intero, panna e burro di alta qualità, Vaniglia Naturale Mananara del Madagascar (Presidio Slow Food) e Sale marino integrale di Cervia.



Quando l’amore e la competenza lavorano insieme, ci si aspetta un capolavoro. (John Ruskin)