Loison presenta le nuove collezioni di dolci stagionali tutte da assaporare e custodite in un prezioso packaging

Nuove Cappelliere e Latta Limited edition, le novità porta panettone per Natale 2020

L’ISPIRAZIONE – DALLE CUSTODIE DI MODISTERIA DEL ‘900

Romantiche ed eleganti, le cappelliere porta panettone sono icone del passato. La collezione si ispira alle confezioni cilindriche dei primi del Novecento derivate dalle custodie di modisteria del tempo di Coco Chanel.



IL PACKAGING – AUTENTICO ANCHE NEGLI INTERNI

Una collezione che non ha nulla da nascondere: ora la cappelliera sfoggia decorazioni di fregi vittoriani sia all’esterno che all’interno, proprio come un capo d’alta moda curata nella sua bellezza anche dei suoi lati nascosti. Una delicata velina, tono su tono, avvolge il panettone e a chiusura un pregevole cordino in doppio raso di due tonalità che riflettono i toni della confezione.

E’ questo lo stile firmato Sonia Design, un classico “controcorrente” che dimostra amore per i dettagli, autenticità e bellezza anche in quello che a prima vista non appare, ma che si svela appena la si scopre.



IL PANETTONE – LA CONCORDANZA DEL CLASSICO

La Cappelliera è un pezzo firmato a quattro mani, che prima rende indimenticabile il Natale e poi trova sempre una sua praticità domestica. Una collezione che fa concordare perfettamente il gusto del classico anche per il panettone: dall’antica ricetta A.D. 1476 la tradizione vuole che tra gli ingredienti più pregiati spiccano l’uvetta sultanina senza semi della Turchia, e i canditi del Cedro di Diamante in Calabria e delle Arance della Sicilia. Il resto lo fa una lenta e naturale lievitazione di “soltanto” 72 ore.



CAPPELLIERE MAGNUM

Grandi taglie d’effetto da 2 a 10 chili!



L’ARTE DI SAPER FARE BENE LE COSE IN GRANDE

Le CAPPELLIERE di grande formato - 2, 3, 5 e 10 chili – sono nate per incontrare il gusto di tutti i commensali. Ecco quindi la scelta del gusto tradizionale del Panettone Classico con uvetta e succosi canditi di arancio e cedro.

Tutte le cappelliere MAGNUM sono dotate della Shopper da regalo, ogni misura ha la propria dimensione, che riporta l’esatto fregio della collezione

Le CAPPELLIERE MAGNUM fanno parte di una produzione limitata destinata soprattutto alle grandi occasioni - banchetti, eventi, feste aziendali - nella certezza di ottenere grande effetto al di là delle aspettative con una spesa più che ragionevole.



I Panettoni e i Pandori della collezione CAPPELLIERE sono preparati con ingredienti selezionati con estrema cura: uova fresche, miele italiano, latte fresco intero, panna e burro di alta qualità, Vaniglia Naturale Mananara del Madagascar (Presidio Slow Food) e Sale marino integrale di Cervia.



Collezione LATTA- Da 14 anni una Limited Edition da collezionare



LATTA – TRE ISTANTI DELLA TRADIZIONE DI NATALE...

Quest’anno la latta Limited Edition offre un piccolo cambiamento nella sua struttura che segna il suo percorso evolutivo: il coperchio non ha bordature ma è a filo e rende la latta più omogenea ed elegante al tatto grazie anche al manico in velluto tubolare a corredo, impreziosito dal ciondolo a forma di L, l’iniziale di Loison. E’ un piccolo charm dorato arricchito con 5 strass da poter riutilizzare come portachiavi, per arricchire un braccialetto o un orologio da polso, per impreziosire una cerniera o un’asola di una borsetta. Un piccolo segreto da portare sempre con sé, che restituisce gioia al tatto e alla vista.



La LATTA 2020, giunta quest’anno alla 14 edizione, interpreta 3 momenti classici della tradizione del Natale, ognuno col suo gusto di Panettone: i Bambini Pasticceri che preparano il Panettone; il taglio del Panettone a Natale, quando i piccoli vestiti a festa possono finalmente mangiare il panettone; infine il momento più atteso e felice dei bimbi vestiti coi loro pigiamini: aprire i regali sotto l’albero di Natale, giocattoli d’altri tempi in piena sintonia e coerenza con il Mood firmato Sonia Design.



IL PANETTONE - … ABBINATI AI TRE GUSTI PIÙ AMATI DAL PUBBLICO

La scelta degli ingredienti migliori permette a Dario Loison di realizzare un panettone Italiano, Artigianale ed Esclusivo. La latta Loison racchiude la tradizione del Panettone Classico a.D. 1476, guarnito con pregiati canditi di Arance di Sicilia, e Cedro di Diamante; Mandarino, inimitabile grazie alle fragranze aromatiche del Mandarino Tardivo di Ciaculli, Presidio Slow Food; Regal Cioccolato, goloso grazie alla ricca farcitura dei più selezionati Cru di cacao del SudAmerica.