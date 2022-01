Lombard Odier nomina Marc Braendlin nuovo Latin America Head

Marc Braendlin (nella foto) prenderà in carico la gestione dei mercati latinoamericani della Banca a partire dal 1° febbraio 2022, con l'obiettivo di rafforzare ed espandere la copertura del Gruppo in questa regione.

Il Gruppo Lombard Odier, gestore patrimoniale internazionale con sede a Ginevra, annuncia la nomina di Marc Braendlin in qualità di Latin America Head, con particolare focus sul Brasile. Sarà di base a Zurigo e riporterà a Stephen Kamp, Head of Southern Europe & Latin America for Private Clients. La nomina evidenzia l'impegno del Gruppo per un'ulteriore espansione all'interno dell'America Latina e la crescita in mercati strategici chiave.



Marc Braendlin ha iniziato la sua carriera in Credit Suisse nel 1998, dove è stato promosso a vicepresidente del team M&A/ Corporate Finance del Credit Suisse Group nel 2005. È poi entrato in Julius Baer dove ha lavorato per 13 anni, ricoprendo infine la posizione di Deputy Region Head Latin America e dirigendo il mercato brasiliano dove ha ampliato il business. Più recentemente, Marc è stato Head of Latin America Zurich presso Pictet. Di nazionalità svizzera, ha conseguito una laurea in economia e commercio presso l'Università di Basilea.



Stephen Kamp, Head of Southern Europe & Latin America for Private Clients ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Marc in Lombard Odier. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore bancario, ha consolidato una forte expertise nella crescita delle attività in America Latina. Questa competenza, insieme alle sue relazioni con i clienti chiave, gli permetterà di assicurare la continua crescita del Gruppo, in particolare nel mercato strategico del Brasile".



ph fonte ufficio stampa