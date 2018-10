Contributo a fondo perduto per sostenere le imprese lombarde nell'acquisto di nuovi veicoli commerciali

Regione Lombardia ha emanato il Bando “Rinnova Veicoli” per incentivare le imprese a rottamare veicoli inquinanti e sostenerle nell'acquisto di nuovi veicoli ad uso commerciale a basso impatto ambientale (elettrico, ibrido, metano o GPL).



Beneficiari



Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia.

Sono escluse dall'agevolazione le imprese di trasporto per conto terzi e quelle operanti nel settore della pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli.



Tipologia di investimento ammissibile



L'agevolazione è finalizzata all'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 o N2, utilizzati per il trasporto in conto proprio, appartenenti a una delle seguenti tipologie:



- Elettrico,

- Ibrido (benzina/elettrico solo Full Hybrid o Hybrid Plug In),

- Metano (anche bifuel: benzina/metano)

- GPL (anche bifuel: benzina/GPL).



È ammesso il leasing, con obbligo di riscatto e maxi canone di anticipo di importo pari all’ammontare del contributo richiesto.

È escluso invece l'acquisto tramite noleggio e l’acquisto di beni usati.



La data di acquisto rilevabile dalla fattura e la data di immatricolazione devono essere successive alla data di presentazione della domanda.



Agevolazione



Alle imprese è concesso un contributo a fondo perduto in proporzione alla massa/peso del veicolo e alla tipologia di alimentazione:



- Elettrico (puro): fino ad 8.000 €

- Ibrido: fino a 7.000 €

- Metano (mono e bifuel): fino a 7.000 €

- GPL (mono e bifuel): fino a 6.000 €



Scadenza



È possibile presentare domanda dal 16 ottobre 2018 al 10 ottobre 2019, salvo esaurimento fondi.