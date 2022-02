Lombardia: i Leader Price diventano Crai

Codè Crai Ovest converte i punti vendita di Lumezzane (BS) e Quarto Oggiaro (MI) Previste 7 conversioni nella regione entro aprile 2022

Parte dalla Lombardia l’operazione di cambio di insegna dei Leader Price in Crai.



Codè Crai Ovest ha iniziato infatti un piano di conversione di diversi punti vendita Leader Price, marchio discount portato in Italia della joint venture tra Crai e il gruppo francese Geimex/Casinò.



I primi due punti vendita ad essere convertiti saranno quelli di Lumezzane (BS) in Via d’Azzeglio 62, che inaugurerà il prossimo 27 gennaio, e quello di Quarto Oggiaro (MI) in via Traversi 18, che aprirà le porte al pubblico il 4 febbraio.



I due supermercati, entrambi di grandi metrature, diventeranno Crai Extra, format con l’offerta espositiva più completa pensato per gli spazi di oltre 800mq, e comprenderanno ortofrutta, enoteca, macelleria, gastronomia e panetteria. Con le nuove aperture saliranno così a 10 i Crai Extra nel territorio di competenza di Codè Crai Ovest.



Entro aprile si prevede il cambio di insegna anche per i punti vendita di Brescia Apollonio, Gavardo, Paratico e Borgosatollo in provincia di Brescia e di quello di Treviglio in provincia di Bergamo (due Crai Extra e tutti gli altri Crai).



L’operazione rappresenta per Codè Crai Ovest l'opportunità di presidiare con maggior forza il territorio Lombardo, in particolare le province di Brescia e Milano.



Oggi Codè Crai Ovest è formata da 220 soci distribuiti fra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia, per un totale di oltre 400 punti vendita. In continua espansione la cooperativa serve anche un Cedis a Malta che annovera diversi punti vendita sul territorio maltese.



Crai Extra di Lumezzane (BS)

Indirizzo: Via d’Azzeglio 62

Dimensioni: 1200 mq

Orario: Lun - Ven 8.00 -20.00 - Dom 8.30 - 13. 30

Numero Casse: 4

Numero Referenze: 5500

Inaugurazione: 27 gennaio 2022



Crai Extra di Quarto Oggiaro (MI)

Indirizzo: via Traversi 18

Dimensioni: 970 mq

ORARI Lun - Ven 8.00 -20.00 - Dom 8.30 - 13. 30

Numero Casse: 5

Numero Referenze: 5500



Inaugurazione: 4 febbraio 20022



ph fonte ufficio stampa