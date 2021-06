Londra: apre un nuovo Bottega Prosecco Bar presso BOKAN 38th & 39th Rooftop Bar, fiore all’occhiello del gruppo Accor

Il gruppo Accor, colosso mondiale dell’hotellerie, ha scelto la formula proposta da Bottega per BOKAN 38th & 39th Rooftop Bar, quintessenza del lusso, agli ultimi due piani del Novotel London Canary Wharf, situato nel distretto finanziario dell’emergente zona sud di Londra, a poca distanza dal centro della capitale britannica. L’ampio spazio, denominato Bottega@Bokan, occupa per intero il 39° piano del grattacielo, offrendo alla clientela una duplice esperienza: la visione mozzafiato sullo skyline londinese e la degustazione di vini e distillati italiani. La cura degli arredi e l’attenzione ai dettagli, unitamente alla disposizione dei tavoli e alla qualità del servizio, rendono il tempo trascorso in questa location esclusiva un’esperienza che coinvolge i cinque sensi nel segno del relax e della raffinatezza.

La collaborazione tra BOKAN e Bottega ha carattere continuativo e s’ispira direttamente al format Prosecco Bar. Nello specifico viene servita una selezione di vini Bottega, che comprende i prestigiosi Prosecco dal packaging raffinato e i grandi rossi del Veneto e della Toscana. Ad essi si affiancano i “signature cocktail”, che tra gli ingredienti vedono protagonisti i distillati e i liquori Bottega. Il tutto viene accompagnato con piatti della cucina italiana o con alcuni immancabili evergreen della ristorazione internazionale.



Sandro Bottega, Presidente di Bottega S.p.A., dichiara. “La nostra presenza al BOKAN 38th & 39th Rooftop Bar mi riempie d’orgoglio. Dalle ampie vetrate si scorgono nitidamente il corso del Tamigi, la torre di Londra e la silhouette dei famosi grattacieli della City. La collaborazione con Accor rappresenta un importante punto d’arrivo per il nostro progetto ed è al tempo stesso uno stimolo a mantenere e a migliorare ulteriormente la qualità dei nostri prodotti e del nostro servizio. Ringrazio i nostri collaboratori che anche nei giorni più duri, segnati dal lockdown, hanno continuato a credere nelle potenzialità del format Prosecco Bar e nella sua mission esclusiva: portare nel mondo la qualità della nostra cucina e dei nostri vini, come espressione del miglior Made in Italy.”



Il format Prosecco Bar è stato lanciato nel 2014 a bordo della nave Cinderella del gruppo Viking, che opera sul Mar Baltico. Nel corso degli anni è stato poi introdotto all’interno dell’aeroporti internazionali di Roma Fiumicino, di Dubai, di Birmingham, di Bologna, di Milano Malpensa e dei due scali bulgari di Burgas e Varna, a Guernsey (Channel Islands) sulla terrazza dello Slaughterhouse, all’interno del Grand Hyatt Hotel di Muscat in Oman, alle isole Seychelles sulla spiaggia dell’Hotel Hilton Labriz (Silhouette Island), a Tokyo sulla terrazza dell’Anchor Gate Hotel, negli ippodromi inglesi di Bath e Windsor e, con formula diversa, presso la stazione di Belluno.



“Prosecco Bar” è un concept ideato da Bottega con la finalità di esaltare le eccellenze del nostro paese e gratificare il palato del consumatore tipo. Nello specifico viene riproposta la filosofia del bacaro veneziano, ovvero di un’osteria informale, dove i cibi vengono presentati sia come “cicheti”, ovvero stuzzichini da consumare al bancone, sia come piatti più strutturati da servire ai tavoli. L’abbinamento con il Prosecco, privilegiato per la sua versatilità, e con altri vini italiani chiude il cerchio e contribuisce a rendere ogni momento breve o lungo, trascorso in un bacaro, un’esperienza piacevole che arricchisce lo spirito e rinfranca l’animo.

Bottega Prosecco Bar è quindi un’evoluzione di questa filosofia che, estrapolata dalla realtà veneziana, è riproducibile in tutto il mondo. L’asse portante del progetto è il “Perfect Match”, ovvero l’abbinamento ideale tra i cibi tipici delle cucine regionali italiane e i diversi vini proposti da Bottega. Non si tratta quindi di una selezione di ricette stellate difficilmente riproponibili, ma di un omogeneo ensemble di piatti della tradizione, in grado di regalare grande soddisfazione ai palati di ogni latitudine. L’articolata gamma di vini, che comprende il Prosecco, gli spumanti di pregiati vitigni, i grandi rossi di prestigio (Amarone, Brunello di Montalcino, Ripasso, Bolgheri), i vini da dessert, la selezione di grappe bianche e barricate, insieme all’ampio ventaglio di liquori a base frutta e a base crema, rendono Bottega un protagonista nel panorama del beverage e ne fanno un solido partner che viene apprezzato per la capacità di offrire prodotti diversi con standard qualitativi sempre elevati.