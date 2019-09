Longobardi terra di motori

Dal 20 al 22 settembre 2019 è andato in scena il"I° Trofeo Karting Circuito Cittadino San Nicola Saggio"

Nella splendida cornice dell’Atlantis Park di Longobardi, una terrazza naturale affacciata sul Mar Tirreno, dove nelle giornate più nitide è possibile ammirare all’orizzonte lo Stromboli e l’arcipelago delle Isole Eolie, si è concluso lo scorso weekend il “1° Trofeo Karting Circuito Cittadino San Nicola Saggio”, dedicato al Santo patrono cittadino.

L’evento è stato realizzato dalla Pro Loco di Longobardi con la collaborazione dell’A.S.D. Raceway Karting Riviera dei Cedri nella persona del suo Presidente Benedetto Filippelli, il quale con il suo team, il Direttore di Gara Francesco Martina e tutto il personale preposto di Aci Sport ne hanno curato la parte agonistica, mettendo a disposizione la loro esperienza e professionalità per la buona riuscita della manifestazione kartistica.

Durante i tre giorni numerose le iniziative che hanno arricchito il calendario degli eventi della manifestazione, molto apprezzata soprattutto dai più piccoli, la “Kart Experience”, grazie agli istruttori karting della Scuola Federale Aci Sport “Michele Alboreto” e di Endas Cosenza, appassionati e non hanno avuto la possibilità di effettuare alcuni giri, con go-kart da noleggio singoli e biposto, sul tracciato realizzato “ad hoc”. Chissà che, tra loro, non si nasconda un futuro campione di domani.

Momento “clou” delle tre giornate è stato il “Ferrari Day” dove i tanti appassionati hanno potuto ammirare oltre 40 Ferrari provenienti dalle Scuderie Club di Sicilia, Puglia, Basilicata e Calabria, grazie alla collaborazione con la Scuderia Ferrari Club di Catanzaro nella persona del Presidente Mimmo Tiriolo. Il Club, da sempre attento alle tematiche sociali, ha voluto incontrare con una sua piccola rappresentanza gli ospiti di “Villa Adelchi”, struttura di eccellenza presente a Longobardi, dove sono stati accolti da un clima festante e gioioso. Nell’area paddock presenti anche le storiche 500, a cura del 500 Italia Club Coordinamento Tirreno Cosentino.

La gara a cronometro, valida quale prova unica del Trofeo Karting Circuito Cittadino San Nicola Saggio della Zona 7 – Calabria/Basilicata, ha visto protagonisti tredici piloti che, nelle diverse categorie, si sono dati battaglia sul circuito cittadino lungo circa 1,2 kilometri a suon di giri veloci. Sul podio sono saliti trionfanti FERA Mirko nella classe Entry Level, VIRELLI Simone nella classe 60 Mini, NISTICÒ Miriam nella classe X30 Junior, DE MARIA Domenico nella classe 125 Club, PAGANO Rosario nella classe KZN Over e GIOVINAZZO Rocco nella classe regina la KZ2. Inoltre, vincitore del premio quale primo assoluto è il giovanissimo pilota Giglio Stanislaw Salvatore della Classe Entry Level, mentre vincitore assoluto di questa prima edizione il giovanissimo FERA Mirko nella stessa classe.

L’evento, è stato possibile realizzarlo grazie al patrocinio dell'Amministrazione comunale di Longobardi, al prezioso supporto delle Associazioni "Silvia" e Associazione “Tauriana 2009”, Associazione “Le Aquile”, agli sponsor, ma anche e soprattutto ai tanti cittadini longobardesi che spontaneamente si sono prestati a dare il loro supporto in tutte le fasi della competizione. Un ringraziamento doveroso va ai tanti espositori, alle strutture ricettive presenti nel Parco Atlantis e ai produttori locali che con i loro stand enogastronomici hanno potuto far conoscere al pubblico presente le tante specialità e delizie della gastronomia del territorio. Perché Longobardi, non è solo arte, cultura, gastronomia, ma da oggi anche sport.