Lorenzo Mattioli, focus sulla carriera del Presidente di Confindustria Servizi HCFS

Lorenzo Mattioli: il percorso professionale del Presidente di Confindustria Servizi HCFS e ANIP Confindustria

Esperto nel settore del facility management, Lorenzo Mattioli è architetto e manager con oltre venti anni di esperienza professionale. Oggi è Presidente di Confindustria Servizi HCFS e ANIP Confindustria, oltre che Business Strategy and Development Advisor di KONI.



Lorenzo Mattioli: formazione e prime esperienze professionali



Nato a Roma nel 1969, Lorenzo Mattioli consegue il Diploma di Maturità Scientifica e si laurea successivamente in Architettura presso l’Università La Sapienza di Roma. A metà degli anni ‘90 avvia la propria carriera di Architetto con l’apertura di uno Studio professionale, dove svolge attività per alcuni anni. A partire dal 2000 il suo percorso professionale prosegue all’interno del Gruppo Ciarrapico: incaricato inizialmente della gestione e manutenzione di immobili e cliniche private, la collaborazione si sviluppa in seguito in ambito editoriale in virtù della nomina a Presidente del Gruppo Editoriale Ciarrapico. Nel corso di tale incarico è artefice dell’apertura di alcune testate locali, tra cui “Latina Oggi” (2002) e “Abruzzo Oggi” (2003). Una nuova sfida professionale giunge nel 2005: è l’anno infatti dell’ingresso di Lorenzo Mattioli in un’importante Banca d’Affari internazionale, dove per due anni ricopre il ruolo di Head of Italian Branch.



Lorenzo Mattioli: gli incarichi manageriali nel facility management



Lorenzo Mattioli avvia la sua carriera nel facility management nel 2007, occupandosi del coordinamento dei rapporti istituzionali per conto di una grande azienda del settore. È l’inizio di un percorso professionale che lo porterà a ricoprire ruoli di crescente responsabilità, fino ad affermarsi tra i maggiori esperti del settore. Nel 2012 viene nominato Vice Presidente di ANIP Confindustria, associazione di categoria che rappresenta in Italia e in Europa le imprese attive nei servizi di pulizia e multiservizi. Eletto presidente dopo due anni, nel 2015 guida l’associazione verso l’adesione a Confindustria. Negli stessi anni prende parte al Tavolo Ambiente di Confindustria, al Board del Presidente Squinzi e del Vice Presidente Maccaferri (2014) e al Gruppo Tecnico Organizzazione Confindustria del Presidente Boccia e della Vice Presidente Mansi (luglio 2016). Nel 2019 Lorenzo Mattioli promuove la nascita di Confindustria Servizi HFCS (Hygiene, Cleaning and Facility Services), di cui diviene Presidente. È, inoltre, Consigliere in ONBSI - Organismo Nazionale Bilaterale Servizi Organizzati (2016) e Vice Presidente di ASIM - Fondo di Assistenza Integrativa per le Imprese e i Multiservizi (2017). Oggi è anche nel Comitato di Coordinamento Organizzativo di Confindustria per la presidenza Bonomi e nel Gruppo Tecnico Ambiente della Vice Presidente Piovesana.