Lovbau arriva su Glovo, per la prima volta un piatto pronto per cani direttamente a casa tua

La startup romana Lovbau avvia la partnership con la piattaforma di consegne a domicilio Glovo per organizzare il delivery del suo petfood complementare, il primo vero e proprio piatto pronto all’uso per cani presente in questa piattaforma, nelle città di Milano, Roma e Monza. Da oggi diventa possibile passare una serata insieme al proprio pet consumando un piatto sfizioso sul divano grazie al servizio a domicilio. Si tratta del primo esempio di petfood delivery di un piatto pronto da consumare, consegnato via Glovo.

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo è sinonimo di molte ore passate a casa, rese spesso più piacevoli dalla consegna a domicilio dei piatti dei nostri ristoranti preferiti. Trascorrere del tempo a casa significa, per fortuna di molti, anche la compagnia di un animale domestico. Proprio per allietare i padroni e i loro pet in questo periodo complesso, Lovbau, la startup che ha ideato il primo piatto pronto per cani surgelato da fresco completamente naturale, ha avviato una partnership con Glovo, l’unica piattaforma di “anything delivery” attiva in Italia che consente di ricevere e inviare qualsiasi prodotto all’interno della tua città.

Da oggi nelle città di Roma, Milano e Monza sarà quindi possibile ordinare e ricevere a casa in poco tempo un prodotto Lovbau, il piatto pronto all’uso per il proprio cane; magari scegliendo di fare un ulteriore ordine per la propria cena dal ristorante preferito. Non ci sono problemi, infatti, a consumare insieme il pasto perché Lovbau non ha il tipico odore del cibo per cani confezionato ma il profumo di un pasto cucinato in casa. Si tratta del primo esempio di petfood delivery di un piatto pronto da consumare, consegnato via Glovo.

I piatti pronti Lovbau sono mangimi complementari per cani, adatti e compatibili con qualsiasi tipo di dieta, dove ogni ingrediente viene cotto separatamente come in una cucina domestica, successivamente porzionato e congelato da fresco. Il processo di abbattimento a basse temperature è l’unico metodo di conservazione utilizzato, che consente di non aggiungere nulla agli ingredienti della ricetta e garantisce il mantenimento di tutte le proprietà organolettiche.



I prodotti Lovbau



Tutte le ricette realizzate da Lovbau sono validate e approvate dai veterinari nutrizionisti di Mypetclinic di Milano. Si tratta di piatti pronti ispirati alla cucina casalinga, impiattati ad alta resa estetica in una comoda vaschetta che consente di distinguere visivamente ogni ingrediente e la sua percentuale presente nella confezione.

Tutti i piatti contengono ingredienti naturali al 100%, sono privi di additivi, sale e conservanti. Le carni fresche sono selezionate, spellate, sgrassate manualmente per garantire la qualità del prodotto finale.

I pasti pronti proposti dal brand sono: Tacchino al vapore con riso e zucchine; Spezzatino di vitellone, riso, grana e verdure; Bocconcini di suino con riso, carote, zucchine e gusci d’uovo e infine, l’opzione Mix vegetariano: con pasta, ricotta uova, zucchine e carote. Il prodotto non deve essere cucinato; basta scongelarlo nel microonde o a temperatura ambiente per offrire al proprio amico a quattro zampe una coccola golosa.

Sono disponibili due tipologie di confezioni: da 160 grammi, adatta a cani fino ai 9 chili e da 220 grammi per quelli più grandi. Anche l’impiattamento in vaschetta è realizzato a mano da Lovbau, senza nessuna automazione, per sottolineare i valori del brand, ispirati all’amore per il cane e alla sua considerazione come vero e proprio componente della famiglia.



Maggiori informazioni sul servizio delivery avviato con Glovo si trovano sul sito Lovbau.it o all’interno della piattaforma stessa; il brand è inoltre presente online sui canali social Facebook e Instagram.



Lovbau srl è una startup romana fondata da Luigi Bizzarri nel 2019, professionista da più di vent’anni nella distribuzione per il settore ho.re.ca. I prodotti Lovbau sono cucinati e confezionati a mano, surgelati da freschi senza uso di conservanti e additivi. I piatti pronti sono alimenti complementari, da offrire al cucciolo come coccola e spuntino. I punti vendita sono al momento distribuiti soprattutto nel Nord Italia (Lombardia ed Emilia Romagna) e nel Lazio ma sono in fase di costante capillarizzazione. Tra questi nomi di rilievo come lo store di Mypetclinic e Animalfood a Milano, Zooplanet ed Elite Pet animali per passione a Roma. Partnership avviate e in sviluppo con alcuni ristoranti e con Glovo, per pet food delivery nelle città di Milano, Roma e Monza.