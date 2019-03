l'Arte, l'Alabastro e Profumi sensuali, nasce: "Love in Forte dei Marmi". Le vanità dentro un pezzo di storia.

Arte, Alabastro e Profumo: Love in Forte dei Marmi



Unire il fascino alla sensualità, l'arte post-moderna al prezioso Alabastro, l'Amore alle fragranze Rinascimentali...

Roberto Casati presenta il primo dei suoi profumi legati alla sensualità a Forte dei Marmi.



Lo fa con Pyramid, una affascinante forma atavica scolpita in pregiato Alabastro di Volterra.

Scolpendo un pezzo di storia: L'Alabastro di Volterra è un solfato di calcio formatasi oltre 6 milioni di anni fa.



Con un profumo d'Amore che nasce dai giardini rinascimentali della Toscana: Love in Forte dei Marmi è la sintesi di avvolgenti fragranze, per dolci passioni.



Lo fa con la collaborazione di Artigiani da oltre 3000 anni.

Pyramid nasce in Etruria, una terra armoniosa e affascinante con oltre 3000 anni di storia, arte, manualità ed eccellenze eno-gastronomiche. Una terra fertile, dove l'accoglienza, il genio, l'artigianalità e la fantasia, determinano un proprio stile di vita.

Un insieme di esperienze tutte Toscane, che si fondono in un progetto di design armonico e post-moderno.



Per realizzare un tutt'uno: la terra, le mani dell'uomo e la fantasia, per il MIO personal-parfum.

Un oggetto di arredo, dal design esclusivo, che contiene l'essenza dell'Anima Mia.



