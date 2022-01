Love Is Love_Yankee Candle per San Valentino

Love Is Love Festeggiate chi amate con le fragranze fresche e fruttate di Yankee Candle®. San Valentino si avvicina ed è il momento perfetto per dimostrare alle persone più speciali quanto teniamo loro. Per chi amiamo, per un amico o per qualsiasi altra persona speciale, un regalo Yankee Candle® saprà diffondere l’amore a San Valentino.

La nuova fragranza Sweet Plum Sake, della collezione Sakura Blossom Festival, è il modo migliore per celebrare la giornata, grazie alle sue note ispirate a un cocktail. Chi non riesce a scegliere una sola fragranza può optare per una confezione regalo, che comprende una selezione di invitanti fragranze della nuova collezione Primavera/Estate.



Sweet Plum Sake

Concludete la perfetta giornata di festeggiamenti con un bicchiere di sake: delicati aromi che evocano la dolce prugna si combinano con invitanti note ispirate al lampone e al vino di riso.

Con note di testa ispirate al succo di limone, alla prugna giapponese, alla mela Fuji, al lampone e note verdi, note di cuore al profumo di ribes rosso, fico nero, mango, accordo di sake e vino di riso e note di fondo che richiamano il legno di cocco, la vaniglia e il Merlot invecchiato.



NOVITÀ!

Sweet Plum Sake Giara Original Grande, Prezzo consigliato al pubblico €30,90*

Sakura Blossom Festival: confezione regalo con 10 candele Tea Light e un porta candela



Non riuscite a scegliere una sola fragranza? Le nuove confezioni regalo danno la possibilità di scoprire un’accurata selezione di fragranze della collezione Sakura Blossom Festival, insieme ad alcune delle fragranze Yankee Candle® più amate. Con splendide illustrazioni dai motivi floreali e delicati toni acquerello, sono il modo perfetto per dimostrare affetto a chi amiamo.

La confezione regalo con 10 candele Tea Light e un porta candela comprende una candela Tea Light in ognuna delle seguenti fragranze: Sakura Blossom Festival, Majestic Monte Fuji, Sweet Plum Sake, Mango Ice Cream, Berry Mochi, Tranquil Garden, Lemon Lavender, Pink Sands, Black Cherry e Clean Cotton®, insieme a un porta candela Tea Light in vetro trasparente.

Confezione regalo con 10 candele Tea Light e 1 porta candela, prezzo consigliato al pubblico €12,90*



LA NOSTRA FILOSOFIA



Fragranze autentiche

Condividiamo la nostra passione per le fragranze con il mondo dal 1969. L'autenticità guida tutto ciò che creiamo - è importante che ogni fragranza che lanciamo sia realistica e fedele all'esperienza che l'ha ispirata.



Test rigorosi e controllo della qualità

Le nostre candele sono realizzate da mastri candelieri ed ognuna di esse è il risultato di un complesso e personalizzato sistema di miscela della cera, uno stoppino unico e fragranza selezionate. Ogni fragranza, dai nostri prodotti per la casa alle nostre candele, è rigorosamente testata dai nostri team di esperti per raggiungere una fragranza intensa e un'esperienza di qualità.



Prodotti con ingredient di qualità

Tutti i prodotti Yankee Candle® sono realizzati presso i nostri stabilimenti produttivi negli Stati Uniti e in Europa o presso partner globali accuratamente selezionati, con ingredienti di qualità provenienti da tutto il mondo.

*Prezzo consigliato al pubblico. Prezzo consigliato al pubblico e promozioni sono a sola discrezione del rivenditore.



Newell Brands (NASDAQ: NWL) è un’azienda leader a livello mondiale nel settore dei beni di consumo con un ampio portafoglio di marchi noti, tra cui Rubbermaid®, Paper Mate®, Sharpie®, Dymo®, EXPO®, Parker®, Elmer’s®, Coleman®, Marmot®, Oster®, Sunbeam®, FoodSaver®, Mr. Coffee®, Rubbermaid Commercial Products®, Graco®, Baby Jogger®, NUK®, Calphalon®, Contigo®, First Alert®, Mapa®, Spontex® e Yankee Candle®. Newell Brands si impegna a migliorare la vita dei consumatori di tutto il mondo con prodotti rispettosi del pianeta, innovativi e attraenti che creano momenti di gioia e donano serenità.



ph fonte uffico stampa