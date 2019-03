Luca Avagliano presenta al Teatro Tor Bella Monaca NIENTE PANICO

Dal 28 al 30 marzo alle 21 al Teatro Tor Bella Monaca “Niente Panico | Vaneggiamenti di un patafisico involontario”, spettacolo vincitore della X edizione del NOpS Festival 2018.

“Facciamola finita, ammettiamolo, non abbiamo più un futuro!”. Con questa frase Mirella lo fece piombare nella consapevolezza di vivere in un presente apparentemente senza ormai futuro, dove è facile sentirsi quantomeno smarriti, spauriti, lasciarsi andare all’inerzia e ritenere ormai inutile investire in qualcosa soprattutto se ad affrontarlo si è da soli, senza più Mirella. In questa inerzia, in questa inquieta tranquillità e reclusione domestica, un normalissimo essere umano, indossando il suo comodo pigiama, innesca un vorticoso, inarrestabile e impacciato susseguirsi di riflessioni, confessioni, possessioni e canzoni alla ricerca di come sia arrivato ad avere paura di tutto e tutti, di come non farsi più prendere dal panico e di che cosa sia reale e concreto. Un incontenibile flusso d’incoscienza che spazierà dalla poesia al catechismo, dalla scienza alla saggezza popolare, dalla psicanalisi all’equitazione, dall’amore a… gli alieni, forse unica via d’uscita e di salvezza, anche se, restando fermo immobile in attesa di un raggio traente, è facile farsi prendere dal panico… magari basterebbe correre per non farsi prendere, e, uscendo, ci si potrebbe anche accorgere di non essere così soli nell’universo.



giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 marzo ore 21



spettacolo, testo, canzoni e voci varie di Luca Avagliano

luci a cura di Marco Santambrogio

scena a cura Eva Sgrò

elaborazione audio Tommaso Andreini, Edoardo Simeone

confronto in amicizia sul testo Astutillo Smeriglia

la canzone “Filumè” è stata musicata da Michele Maione

Kanterstrasse



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it