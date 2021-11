Lucanum Elements: una nuova filosofia di gamificazione territoriale

Dopo il lancio di Lucanum Town nel comune di Barile quale augurio per la ripresa della socialità, ecco arrivare i Lucanum Elements, novità natalizia del 2021 ideata, progettata e realizzata dal team della pmi innovativa iInformatica Srl.

Vito Santarcangelo, Alessandro D'Alcantara, Antonio Ruoto, Saverio Crisafulli e Sergio Vitullo sono gli autori di questa nuova forma di gioco realizzata tramite carte da gioco e dado che si articola in missioni lucane, elementi lucani e Troubles territoriali. Ciascuna confezione è caratterizzata da 27 elementi lucani (artistici, panoramici, enogastronomici) disegnati dall'artista ferrandinese Alessandro D'Alcantara e suddivisi fra elementi delle terre del potentino e delle terre del materano e che possono presentare la peculiarità territoriale di monti e mari lucani.

"I Lucanum Elements rappresentano un nuovo racconto della Basilicata che abbraccia trasversalmente i territori quale evoluzione dei Lucanum Stickers, adesivi digitali territoriali per whatsapp lanciati durante la pandemia, in una nuova forma di gioco per valorizzare e far conoscere in modo sempre nuovo e divertente la Basilicata, in linea con l'obiettivo del progetto Lucanum avviato nell'anno 2018" dicono Vito Santarcangelo (amministratore della pmi innovativa iinformatica) e Rocco Franciosa (presidente del Comitato Regionale delle Pro Loco Unpli di Basilicata).

In ogni confezione sono inoltre presenti 6 carte speciali Troubles (città dell'utopia, brigante, cucibocca, città fantasma, elefante di rotonda e caciocavallo impiccato) che cambiano le dinamiche della partita ed una carta guest, che ha un punteggio differente e può variare nelle varie confezioni e ne assicura differenziazione, longevità e aggiornamento nel tempo ed è un vero cruccio per collezionisti. Ciascuna delle confezioni messe in commercio nel 2021 sarà quindi caratterizzata da una delle 7 carte guest rappresentate dal Castello di Lagopesole, Amaro, Aglianico del Vulture, Peperone Crusco, Pane di Matera, Pino Loricato e Castello di Melfi. Le confezioni successive presenteranno nuove carte guest.

Il progetto è stato realizzato in sinergia con il Comitato Regionale Unpli di Basilicata, rappresentato da Rocco Franciosa, con il supporto delle aziende territoriali De Salvo Srl, De.Ra.Do. Srl e Gioiella (Capurso Azienda Casearia Srl).

La presentazione dell'iniziativa avverrà a Potenza presso la Sala degli Specchi del Teatro Stabile il giorno 20 novembre 2021 alle ore 18.30 alla presenza del Sindaco del comune di Potenza Mario Guarente, dell'Assessore alla Cultura del comune di Potenza Stefania D'Ottavio e del direttore APT Basilicata Antonio Nicoletti con la moderazione della Giornalista Eliana Positano.

I Lucanum Elements saranno in vendita dal giorno della presentazione al costo di soli 4,90€, acquistabili all'evento, nello store online Lucanum ( https://www.lucanum.it ) e presso le principali librerie di Matera e Potenza indicate nelle pagine social dell'iniziativa. Non resta quindi che divertirsi alla scoperta della nostra unica ed incantevole terra lucana.