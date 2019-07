Luci e immagini magiche sulle acque del Lago Maggiore. IL VIDEO

E’ una notte di luglio, di un’estate caldissima e, come per magia, le acque di fronte ad Arona sul Lago Maggiore si animano.

Una violinista appare irreale dalle acque scure e poi a seguire musica e colori, in un crescendo coinvolgente, sempre più protagonista di una notte diversa.



Potrete vedere l’intero spettacolo nel VIDEO in HD.



Migliaia di persone hanno assistito la sera del 5 luglio (replicata il giorno dopo) all’inaugurazione del progetto Arona Lake&Shopping, la kermesse che offre una nuova possibilità a commercio e artigianato sfidando lo shopping online e i centri commerciali, grazie a un’originale soluzione di marketing diffuso.



Hanno potuto godersi le bellezze naturali del territorio al calar della notte e sono rimaste incantate dall’incredibile spettacolo di luci, acqua e musica, inedito in Italia, ideato dal Comune in collaborazione con Confcommercio Alto Piemonte e grazie al main sponsor Pipex Italia, con Kvant, una società slovacca che organizza laser-show unici grazie a tecnologie innovative.



Gli esperti di Kvant si sono già esibiti a Dubai e in tutta Europa e Arona è stata la prima città italiana.



I laser, proiettati su un enorme schermo d’acqua davanti alla riva, hanno mostrato delle immagini originali, come le proiezioni del Pink Kong ispirate alla scenografica installazione che da alcune settimane è sulla torre dell’orologio, le immagini della città più evocative e le scene della vita sull'acqua accompagnate da musiche emozionanti.



Un momento davvero magico, degno inizio di una stagione estiva unica da ricordare per Arona, tra laser, musica, acqua, colori e suoni che hanno portato i presenti in un mondo ricco di fascino, tra negozi aperti fino a tardi e musica a ogni angolo della città.



Lo spettacolo è stato anche Pet-friendly, ha evitato i rumorosi dei fuochi artificiali che terrorizzano gli animali, così il comune di Arona si è dimostrato attento alle esigenze di tutti.



Nella serata poi molti gruppi musicali hanno suonato negli angoli caratteristici della città, che ha cercato, e che ha trovato una nuova identità, un nuovo modo di fare turismo.



Non solo Lago, ma musica, shopping, divertimento, percorsi per bambini.



L’estate di Arona è appena cominciata, mercatini, artisti di strada, cinema sotto le stelle in Piazza San Graziano e per gli amanti della musica, l’Arona Music Festival è pronto a partire il 12 luglio, con artisti di generi molto diversi tra loro come George Benson (12 luglio), Renzo Arbore (13 luglio) e Edoardo Bennato (14 luglio).



Non mancheranno anche spettacoli teatrali, di ogni genere ed epoca, da Le Baccanti di Euripide al Cabaret, da Shakespeare a Tango di Periferia.



TAG: #aronalakeandshopping #aronaeventi #shopping #lagomaggiore #lakemaggiore #ilovearona #personalreporter #vibra