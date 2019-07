Luci per show di ultima generazione

Lb Rent lancia sul mercato teste mobili di ultima generazione delle migliori marche per offrire ai propri clienti il massimo della tecnologia a prezzi convenienti

In uno show televisivo, in una sfilata di moda, in un concerto o in un evento c’è sempre un elemento che fa nettamente la differenza: le luci.

Lb Rent lancia sul mercato teste mobili di ultima generazione delle migliori marche per offrire ai propri clienti il massimo della tecnologia a prezzi convenienti.



Grazie alla formula di noleggio infatti le luci di LB Rent possono essere utilizzate anche se non si dispone del capitale per acquistare il set necessario. In questo modo luci di altissima qualità saranno tue a prezzi vantaggiosi.



Queste teste mobili hanno una maggiore orientabilità del fascio rispetto ai tradizionali proiettori, e grazie all’assenza della ventola di raffreddamento sono molto più silenziose. Questo le rende ideali per l’uso in teatri, set cinematografici e set televisivi.



La potenza della lampada fa sì che la luce raggiunga distanze notevoli, e qualsiasi direzione grazie all’ampia mobilità. Inoltre c’è piena libertà di scelta nel posizionamento della base della testa mobile. Questa infatti può essere disposta con la testa mobile rivolta verso il basso, verso l’alto o in diagonale, e su un piano di ancoraggio orizzontale oppure obliquo.



L’orientabilità dei modelli più recenti di teste mobili è di 540°pan (movimenti rotatori intorno all’asse verticale) e 306°tilt (movimenti rotatori intorno all’asse orizzontale), con step molto piccoli, rispettivamente di 0.013° e di 0.007°. Questo permette ovviamente un orientamento molto accurato.