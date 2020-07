Luglio: Weekend del Gusto con i grandi chef a Villa Terzaghi, Regia di Carlo Cracco

La sfida del gusto nella Pizza Gourmet, i grandi maestri si cimentano a Villa Terzaghi Il 18 e 19 luglio un altro Weekend del Gusto con i grandi chef, i maestri dell’arte bianca e i gelatieri d’Italia

Preferite la pizza ai cereali con patate sautè al burro, aglio e timo, trota affumicata a freddo, stracciatella e limone verde firmata dallo chef Andrea Provenzani del ristorante Liberty di Milano oppure la pizza che unisce la Lombardia alla Sardegna con vino rosso di Bonarda, prosciutto di pecora e pane carassau del Maestro Panificatore Matteo Cunsolo? Si potrebbe anche pensare ad una pizza bianca e verde del Parco del Ticino con gorgonzola, costine affumicate e basilico creata dalla chef Sara Preceruti del ristorante Aquada a Milano e realizzata a quattro mani con il maestro pizzaiolo Pasquale Moro.



E perché no la focaccia dolce alle olive candite rosmarino e gelato all’olio d’oliva della rinomata pasticceria Besuschio di Abbiategrasso. A Villa Terzaghi continuano i weekend del gusto dedicati alla pizza gourmet e al gelato artigianale. Un vero viaggio alla scoperta di un nuovo modo di vedere la pizza e il gelato artigianale. E se parliamo di gelato questo prossimo weekend avremo due maestri d’eccezione: Francesco Mastroianni, ambasciatore del gelato italiano nel mondo ed Eugenio Morrone che ci presenterà un gelato al Pesto di Arachide al caramello salato e un Sorbetto alla pesca profumata al cardamomo con bacche di goji.



il 10 luglio lo chef Carlo Cracco ha inaugurato con Fortunata Barni sindaco del Comune di Robecco sul Navigli il progetto “i Weekend del Gusto di Villa Terzaghi”: quattro weekend dedicati a due tra gli alimenti preferiti al mondo: la Pizza, quella gourmet, e il Gelato, quello artigianale, realizzati grazie al supporto di brand italiani di eccellenza come: S.Pellegrino, Acqua Panna, Bibite Sanpellegrino e Perrier, Lavazza, Birrificio Angelo Poretti, Molino Quaglia-Farina Petra, Rosso Gargano, Azienda Agricola Facchi, Terre Francescane-Gradassi, Grappa Nonino, Gruppo Allegrini Estates, F.lli Orsero, Carpigiani Gelato University e il Consorzio Produttori Agricoli Parco Ticino.



Il primo weekend del 10-11 e 12 luglio è stato dedicato alla famosa pizza del ristorante Cracco in Galleria a Milano presentata dal pastrychef Marco Pedron e il suo giovane team che per tre giorni hanno prodotto oltre 600 pizze margherita guarnite con la mozzarella di bufala prodotta dall’azienda agricola Facchi del Consorzio Produttori Agricoli Parco del Ticino, partner storico dell’associazione Maestro Martino che da sempre si impegna nel valorizzare le eccellenze del territorio lombardo grazie alla cucina d’autore.



Villa Terzaghi è stata anche l’occasione per far scoprire i gusti sorprendenti di tre grandi gelatieri italiani: Massimiliano Scotti con il suo al Ris e lat ad la nona Esterina (riso e latte di mia nonna Esterina) realizzato con riso Rosa Marchetti Riserva San Massimo al lapsang souchong (te Nero affumicato) e variegatura di ciliegia e realizzerà al momento, con azoto liquido, un gelato al pistacchio e Sale di Cervia. Antonio Morgese invece ha proposto Mamma mia..... gelato

(gelato alla vaniglia con Variegato di yuzu e bergamotto candito) e Pesca ubriaca (sorbetto di pesca di Volpedo con riduzione di Barbera) e per l'aperigelato ha presentato la bruschetta tricolore (bruschetta con pesto, mozzarella e pomodori secchi... gelato). Antonio Mezzalira ha deliziato con il suo gelato ispirato al territorio con ricotta, miele, noci e salsa alle albicocche e il sorbetto limone, lime e basilico con l’aperitivo Nonino Botanical Drink e prosecco.



L’ultimo weekend di luglio prevede il sabato la partecipazione dello chef Daniel Canzian, che farà la sua proposta di pizza gourmet accompagnato dal padre maestro pizzaiolo, e della chef Lucia Tellone accanto alla pizza avremo la fortuna di avere il famoso casaro abruzzese Antonello Egizi con una selezione di erborinati.



Domenica 26 luglio ci sarà invece lo chef Lorenzo Lavezzari campione indiscusso del Girotonno e chef esperto di cucina giapponese del ristorante OttO che proporrà una pizza sicuramente unica per ingredienti e gusto.



Per il gelato artigianale avremo due maestri come Sergio Dondoli, ambasciatore del gusto, che da San Gimignano ci stupirà accompagnato dal collega di Udine Giancarlo Timballo, esperto del gelato gastronomico.



I Weekend del Gusto saranno anche l’occasione per raccogliere donazioni a favore della Croce Azzurra - sezione di Robecco sul Naviglio che nei mesi scorsi ha contribuito in modo significativo alla lotta contro il Covid-19.



Tutte le attività dei Weekend del Gusto, così come le modalità di partecipazione e accesso, saranno accuratamente gestite per garantire la sicurezza dei partecipanti e il rispetto delle norme sul distanziamento sociale.



A raccontare l’evento ci sarà il Media partner LifeGate, attiva da 20 anni nel mettere a disposizione informazioni, progetti e servizi, rivolti a una rete di persone, imprese, ong e istituzioni che vogliono impegnarsi per realizzare un futuro sostenibile.



Il programma del weekend 18 e 19 luglio 2020:



Sabato 18



Ore 17.30-23.00 apertura



Ore 18-21 happy hour con i cocktail Nonino e selezione di salumi e formaggi del Parco del Ticino e Frutta F.lli Orsero



Ore 18.00-19.00 showcooking Pizza e Gelato Gourmet: chef Andrea Provenzani, Maestro Panificatore Matteo Cunsolo, pastry chef Giacomo Besuschio, Maestro gelatiere Francesco Mastroianni e Maestro Gelatiere Eugenio Morrone



Ore 19.30-22.30 Degustazione Pizza Gourmet e Gelato Artigianale



Domenica 19



Ore 11.30- 18.00 apertura



Ore 12.00 showcooking chef Sara Preceruti, Maestro Pizzaiolo Pasquale Moro Maestro gelatiere Francesco Mastroianni e Maestro Gelatiere Eugenio Morrone



Ore 12.30-17.30 degustazione Pizza Gourmet, Focaccia del Parco del Ticino e Gelato Artigianale