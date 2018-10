Luigi Ferraris: il progetto SACOI 3 al centro di Terna Incontra

Nell’ambito di “Terna incontra”, la società amministrata da Luigi Ferraris ha organizzato delle tappe in Toscana e Sardegna per fornire informazioni sul progetto SACOI 3 ai cittadini e instaurare un confronto costruttivo

Cinque giornate di incontri sono al centro di un’iniziativa voluta da Terna SpA, la società amministrata da Luigi Ferraris, per illustrare ai cittadini di Toscana e Sardegna caratteristiche ed obiettivi del progetto SACOI 3, finalizzato all’ammodernamento della linea elettrica che collega Sardegna, Corsica e Penisola (SACOI 2).



SACOI 3: un progetto ambizioso e necessario

Il SACOI 3 è un progetto che prevede l’ammodernamento della linea ad alta tensione che collega la Sardegna con la Corsica e la Penisola italiana, l’attuale SACOI 2, la cui realizzazione risale al 1966.

Per la fine di settembre e l’inizio di ottobre, Terna ha organizzato degli incontri in Toscana e Sardegna per fornire informazioni ed accogliere eventuali osservazioni da parte dei cittadini locali in merito al progetto. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’impegno della società amministrata da Luigi Ferraris per una sostenibilità delle opere sul territorio, come anche delineato nel Piano di sviluppo 2018-2022.

San Vincenzo, Suvereto, Piombino, Codrongianus e Santa Teresa di Gallura sono le località interessate dai 5 incontri previsti, tra Toscana e Sardegna. La scelta non è casuale, in quanto le località saranno tra le più direttamente interessate dai lavori, che puntano a ridurre al minimo l’impatto ambientale.



SACOI 3: i principali vantaggi

L’intervento di ammodernamento dell’attuale SACOI 2 è un’opera ormai indispensabile per far fronte al fabbisogno energetico delle regioni interessate. L’attuale collegamento, che risale a metà degli anni ‘60, risulta infatti ormai obsoleto, e non garantisce la sicurezza nell’erogazione che sarebbe invece possibile grazie alla realizzazione del SACOI 3. Terna evidenzia inoltre che l’ammodernamento della linea consentirà di incrementare la capacità di trasporto di energia dal Centro Nord alla Sardegna e alla Corsica, apportando significativi benefici su tutto il territorio italiano, grazie a una riduzione delle perdite di rete e alla riduzione del rischio di energia non fornita. Il progetto segna inoltre un importante passo avanti nel processo di completamento del mercato elettrico europeo, rafforzando il ruolo dell’Italia quale hub energetico nel bacino del Mediterraneo.