Luigi Taglienti Guest Chef allo Splendido, a Belmond Hotel

L'executive Chef Corrado Corti invita lo chef stellato a condividere la cucina de La Terrazza per tutta la stagione 2021

Belmond è lieta di annunciare la nuova prestigiosa collaborazione dello Chef stellato Luigi Taglienti presso il ristorante La Terrazza dell’ Hotel Splendido di Portofino.

L’executive chef Corrado Corti, da oltre 20 anni alla guida del ristorante La Terrazza, ha voluto inaugurare la nuova stagione dello Splendido all’insegna della sperimentazione intergenerazionale. La stima e l’amicizia professionale con Luigi Taglienti, ligure per nascita ma milanese di adozione, che con sobrietà e rigore ha conquistato la sua prima stella, sono alla base della scelta.

Nato in Lombardia, Corrado ha navigato per molti mari e ha deliziato molti palati all’Hotel Cala di Volpe in Costa Smeralda e al Golf Hotel di Punta Ala, prima di approdare nel 1999 allo Splendido affacciato su una delle baie più belle al mondo.

Innamorato della sua Liguria, Luigi Taglienti è stato allievo di Ezio Santin ed è cresciuto in alcuni tra i più grandi ristoranti italiani e internazionali. Entusiasta e sognatore, vive della sua passione e di questa ne ha fatto la sua missione di vita.

Insieme, Corrado e Luigi, daranno vita e innovazione ad una cucina che già negli anni ha saputo conquistare con i sapori della Liguria i palati più esigenti e ha fatto da contorno a storie, amori, celebrità.



“Sono felice di accogliere nella mia cucina la brillante creatività dell’amico Luigi e onorato di poter annoverare alcune sue creazioni nel Menù de La Terrazza. Le sue radici liguri si rinnovano così a Portofino, terra meravigliosa che lega ulteriormente la nostra unione in cucina” Corrado Corti – Executive Chef Hotel Splendido.

“Allo Splendido ci venivo da bambino, ricordo l’odore dei fiori, dell’acqua salata della piscina sulla pelle e gli occhi accecati dal sole. Ci sono tornato più volte come semplice cliente deliziato dalla cucina di Corrado e affascinato dalla vista strepitosa. Tornare a vivere e lavorare nella mia terra, è stato un desiderio ricorrente negli ultimi anni. Portare la mia visione e la mia conoscenza allo Splendido, è un sogno che si avvera” Luigi Taglienti – Project Chef de Cuisine Hotel Splendido.



Belmond

Belmond è da oltre 45 anni il marchio pioniere nel settore dei viaggi di lusso grazie a una collezione di esperienze uniche in alcune delle destinazioni più affascinanti ed emozionanti del mondo. Dall’acquisizione dell’iconico Hotel Cipriani a Venezia nel 1976, Belmond ha continuato a perpetuare la leggendaria arte del viaggiare, offrendo ai viaggiatori di tutto il mondo la possibilità di vivere avventure sorprendenti e indimenticabili. Il suo portafoglio si estende in 24 paesi con 46 proprietà straordinarie che includono l’illustre treno Venice Simplon-Orient-Express, ritiri remoti come Cap Juluca ad Anguilla, rifugi italiani come Splendido a Portofino, e luoghi impareggiabili che si aprono su vere e proprie meraviglie naturali come l’Hotel das Cataratas all’interno del Parco Nazionale di Iguazu in Brasile. Dai treni, alle crociere fluviali, ai safari lodge agli hotel, ciascuna proprietà vanta esperienze uniche e incomparabili con una propria storia da raccontare. L’essenza del brand Belmond si basa sul suo patrimonio storico, l’artigianalità e la reputazione di un servizio genuino e autentico. Belmond vede il suo ruolo quale custode di un patrimonio senza tempo, dedito alla conservazione delle sue proprietà attraverso sensibili piani di restauro. Belmond è parte del gruppo leader mondiale del lusso LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Belmond.com