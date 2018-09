Lunedì 10 settembre torna “Salute in cammino Ascoli”

Serata dedicata a Papa Niccolò IV ed al francescanesimo in città

ASCOLI – Lunedì 10 settembre nuovo appuntamento con l’iniziativa “Salute in cammino Ascoli” con partenza da Piazza Arringo alle 21.



La serata, infatti, dedicata a Papa Niccolò IV di cui il prossimo 30 settembre ricorrono i 791 anni dalla nascita.



Girolamo Masci, nativo di Lisciano, è stato il primo Papa appartenente all’ordine dei francescani. E’ l’unico pontefice (in carica dal 1288 al 1292) nativo della nostra città. Donò al Duomo di Ascoli un eccezionale piviale del XIII secolo, di manifattura inglese di altissima qualità, oggi esposto nella Pinacoteca civica.



La serata sarà dunque dedicata ad un cammino che toccherà i luoghi francescani della nostra città come ad esempio il Santuario di San Serafino di Montegranaro o il chiostro vicino alla chiesa di San Pietro e Paolo dove ci fu il primo insediamento cittadino proprio dell’ordine del francescani.



La manifestazione, realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017) e della Fondazione Carisap, è patrocinata dall’amministrazione comunale di Ascoli Piceno, nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età”, è di carattere gratuito e per partecipare basta presentarsi lunedì 10 settemrbre in Piazza Arringo qualche minuto prima delle 21 (quando ci sarà il via).



I prossimi appuntamenti sono previsti poi per lunedì 17 settembre (con un tour sui personaggi celebri della nostra città) e lunedì 24 settembre (con “I luoghi della ceramica” inizialmente prevista per lunedì 3 settembre, la camminata è stata rinviata causa maltempo).



Per ulteriori informazioni sul progetto, che è a partecipazione gratuita, si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, il gruppo facebook “Salute in cammino Ascoli”, la pagina facebook “Salute in cammino” oppure contattare il numero 3442229927.