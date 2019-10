Lunedì 21 ottobre nuovo appuntamento con “Salute in cammino”

La partecipazione è gratuita

PORTO SAN GIORGIO – Proseguono ogni lunedì e mercoledì le camminate serali di “Salute in cammino” con partenza davanti al grattacielo (sul lungomare Gramsci) alle ore 21.



Il prossimo appuntamento con la manifestazione è fissato per lunedì 21 ottobre.



L’iniziativa è inserita all’interno del progetto regionale “Sport senza età” realizzato grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017), col sostegno di Fap Acli, Acli e Caf Acli Fermo, con la collaborazione delle amministrazioni comunali di Fermo e Porto San Giorgio, di Coop Alleanza 3.0, di Sport Lab e del Laboratorio Analisi Serroni.



“Riguardo all’attività fisica – dicono i promotori della manifestazione – l’Organizzazione mondiale della sanità consiglio di farla in maniera costante. Le persone con più di 64 anni, ad esempio, dovrebbero fare almeno 150 minuti a settimana di attività aerobica moderata, come una camminata, in sessioni di almeno 10 minuti consecutivi. Vanno inoltre svolti esercizi di rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari 2 o più volte a settimana ed attività per migliorare l’equilibrio e prevenire le cadute per le persone con mobilità ridotta 3 o più volte a settimana”.



La partecipazione ai vari eventi è gratuita e per iscriversi basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici.



Ulteriori informazioni sul progetto si possono ottenere consultando il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o inviando un messaggio al numero 3442229927.