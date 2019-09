Lunedi 16 settembre appuntamento con “I ponti e le porte di Ascoli”

In occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile

ASCOLI – Nell’ambito del progetto “Sport senza età” lunedì 16 settembre alle 21, con partenza da Piazza Arringo, si svolgerà “I ponti e le porte di Ascoli”, camminata culturale a cura della guida turistica Massimo Scendoni.



Si tratta di una iniziativa che abbina la promozione dell’attività fisica alla conoscenza del territorio dal punto di vista storico e culturale.



La partecipazione è gratuita e nel corso della serata sarà possibile conoscere meglio la storia della di Ascoli anche attraverso un percorso che toccherà le porte e i ponti cittadini.



E’ particolarmente importante l’abbinamento tra la camminata di lunedì e l’inizio della Settimana europea della mobilità sostenibile, giunta alla diciottesima edizione che si svolgerà proprio dal 16 al 22 settembre.



Si tratta di un appuntamento che coinvolge milioni di cittadini europei che si vogliono impegnare sulla strada della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita delle nostre città, lanciando un messaggio di cambiamento e di rinnovamento dei nostri stili di vita.



Il tema dell’edizione 2019 della Settimana della Mobilità è la “mobilità attiva”, intesa prevalentemente come mobilità pedonale e ciclistica, per il quale è stato scelto proprio lo slogan "Camminiamo insieme".



Il progetto “Sport senza età – Salute in cammino” è realizzato con il contributo dell’Asur Marche, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e col patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno.



Informazioni al numero 3442229927, sul sito www.usaclimarche.com oppure sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.