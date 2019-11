Inaugurato a maggio 2015, il Centro caraibico di espressione e di memoria della tratta degli schiavi è l'edificio concepito come un faro di Pointe-à-Pitre.

Mémorial ACTe, "il dovere della memoria".

Nel sito dell'ex zuccherificio Darboussier, dove si praticavano ancora i lavori forzati nel XIX secolo.









Un luogo unico al mondo: visibile dal mare, “illumina” tutta la Guadalupa e i Caraibi.

Contemporaneamente è luogo di raccoglimento, museo, centro artistico e congressuale, e contribuisce a elevare le coscienze per una vita migliore insieme.

La scelta della sua posizione rappresenta un simbolo forte, in quanto è costruito sul sito dell'ex zuccherificio Darboussier, dove si praticavano ancora i lavori forzati nel XIX secolo.

La sua architettura audace si articola intorno a due edifici collegati da un arco monumentale in una rete di alluminio. Estremamente simboliche, le facciate sono ricoperte da schegge di quarzo nero, che rappresentano i milioni di anime vittime della tratta negriera e della schiavitù.

All'interno del museo, l'esposizione permanente offre sei spazi pedagogici, dalla conquista delle Americhe alla schiavitù, la sua abolizione e diversi movimenti contemporanei. Ospita anche un luogo di esposizione temporaneo e una sala congressi. Al secondo piano, tra cielo e mare, una passerella esterna di 275 metri collega il Mémorial ACTe al “Morne Mémoire”. Un ampio giardino di fronte al mare.



Mémorial ACTe

Darboussier

(Rue Raspail).

97110 Pointe-à-Pitre



Tel: +590 (0)5 90 25 16 00



www.memorial-acte.fr/the-founding-acte-memory-holds-the-future