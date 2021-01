Méthode ha ricevuto la Certificazione di Great Place to Work

San Vendemiano: gennaio 2021. Anche per quest’anno Méthode ha raggiunto i requisiti per far parte delle aziende certificate da Great Place to Work® Italia ed è stata ufficialmente certificata come uno dei migliori ambienti di lavoro.

Méthode, società di consulenza con quasi 80 dipendenti dislocati tra il Veneto e la Lombardia, si occupa di portare l'Intelligence nei processi di Business e aiuta le aziende a definire azioni mirate a migliorare la gestione del proprio business, attraverso un approccio etico e strategico all’innovazione.



Great Place to Work® Italia è la società leader in Italia nello studio e analisi del clima organizzativo. È l’unica realtà aziendale internazionale dedicata esclusivamente a quest’area con un approccio che pone sempre il collaboratore al centro.



Siamo felici di condividere un prestigioso riconoscimento che è appena arrivato. Méthode è stata infatti ufficialmente certificata da Great Place to Work Italia come uno dei migliori ambienti di lavoro.



Marina Bechevolo, HR Specialist di Méthode, condivide il suo pensiero su questo riconoscimento: "Siamo molto orgogliosi della certificazione ottenuta e del clima che siamo riusciti a creare! Il 2020 è stato un anno particolare, ognuno di noi ha dovuto ripensare alle proprie abitudini limitando gli spostamenti e i contatti, con forte impatto sulle nostre attività lavorative e sulle relazioni interpersonali. L'ottenimento di questo prestigioso titolo, anche nel 2020, è un segno importante, che riconosce all’azienda di mantenere fede alla propria mission: considerare le proprie Risorse al centro. Siamo molto orgogliosi di questo risultato!"



La mission di Great Place to Work è quella di “creare un mondo migliore, aiutando le aziende a diventare dei great place to work per tutti i collaboratori”.



Sono i lavoratori, attraverso il questionario, unitamente alla valutazione da parte dell'ente certificatore delle policy adottate, a consentire all'azienda di ottenere la certificazione di GPTW.



Si considerano alcune variabili quali il benessere personale, la serenità delle ore passate in ufficio, la sensazione di lavorare in un ambiente familiare, la possibilità di vivere la giornata insieme ai colleghi con il sorriso sulle labbra e il ritrovare un buon equilibrio.



Relazioni positive con i colleghi, obiettivi stimolanti, avere la possibilità di misurarsi con nuovi compiti e l'opportunità di crescere professionalmente. Sono questi alcuni degli elementi che ci hanno permesso di essere riconosciuti tra i migliori ambienti di lavoro in Italia.



“Great Place to Work è un’iniziativa che ci ha permesso e che ci permette di raccogliere feedback e spunti per un continuo miglioramento, per mettere in atto mirate strategie di intervento” - dice Davide Marangoni, responsabile delle risorse umane di Méthode.



Avete presente com'è lavorare in un "ambiente confortevole"? Noi si! Innovazione, attenzione ai dipendenti e qualità dell'ambiente di lavoro. È possibile essere felici a lavoro? Pare proprio di si.



