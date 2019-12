MAC trova la misura perfetta con Centric Fashion PLM

L’azienda tedesca produttrice di pantaloni sceglie Centric per trasformare lo sviluppo dei prodotti, garantire standard di qualità e migliorare la trasparenza

CAMPBELL, California, 3 dicembre 2019 – MAC, l’azienda tedesca specializzata nella produzione di pantaloni, ha scelto la soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di Centric Software. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, degli articoli per l’outdoor, dei prodotti di lusso e di largo consumo e dell’home design per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.



Fondata nel 1973 a Wald/Rossbach vicino a Regensburg, in Germania, MAC ha come obiettivo offrire il pantalone perfetto, di tendenza, di alta qualità e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. MAC è uno dei maggiori produttori europei di pantaloni da uomo e da donna e ne vende oltre 6 milioni di paia ogni anno.



MAC ha deciso di implementare una soluzione PLM per accelerare e rendere più sicuri i processi di sviluppo dei prodotti, a fronte di una crescente complessità aziendale.



“Il nostro obiettivo è migrare da uno sviluppo di prodotti basato su Excel ad un approccio orientato a un database con un’unica fonte di verità sempre a portata di mano”, afferma Eveline Schoenleber, Managing Director di MAC. “Vogliamo stabilire un flusso di lavoro di sviluppo del prodotto per l’intero processo, che include la pianificazione, l’esecuzione e la gestione della qualità delle nostre collezioni di pantaloni.”



Dopo un approfondito processo di selezione, la strategia market-driven di Centric e la flessibilità del suo team hanno giocato un ruolo decisivo nella decisione di MAC di voltare pagina con il PLM per la moda di Centric, la soluzione più idonea alle esigenze e agli obiettivi dell’azienda.



“Centric è un sistema moderno e intuitivo con un’innovativa gamma di moduli che coprono l’intero processo end-to-end”, spiega Eveline Schoenleber. “Il loro approccio di coaching alla metodologia di implementazione dei progetti è un altro importante fattore di differenziazione per noi.”



MAC prevede di creare una base digitale con il PLM per la moda di Centric, che produrrà miglioramenti in ogni settore dell’organizzazione, sostiene Eveline Schoenleber.



“Ci aspettiamo di aumentare la trasparenza e la flessibilità del nostro processo di sviluppo dei prodotti e il sistema PLM per la moda di Centric fungerà da base fondamentale per il nostro reparto qualità, così da garantire il massimo standard di qualità dei prodotti MAC. IL PLM per la moda di Centric costituirà anche la base per futuri progetti di digitalizzazione.”



“Dopo un rigoroso processo di selezione, crediamo molto nell’approccio di Centric e sappiamo che la loro soluzione PLM è quella giusta per noi”, conclude Eveline Schoenleber.



“Diamo il benvenuto al marchio MAC, il nostro più recente cliente del settore moda in Europa”, dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. “Siamo impazienti di lavorare a stretto contatto con MAC e di poterci assicurare che realizzi i propri obiettivi di trasformazione digitale PLM e continui a fornire abbigliamento di alta qualità, con maggiore efficienza.”



MAC Mode (www.mac-jeans.com)



L’azienda MAC, fondata nel 1973 e con sede a Wald/Rossbach, è nota per qualità, vestibilità e stile. Specializzata nella produzione di pantaloni, ne vende più di 6 milioni di paia ogni anno. L’impresa ha alle sue dipendenze circa 330 risorse presso la sede centrale nell’Alto Palatinato e oltre 3.400 dipendenti nei suoi centri di produzione affiliati.



Centric Software (www.centricsoftware.com)



Dalla sua sede nella Silicon Valley, Centric Software fornisce una piattaforma di Trasformazione Digitale alle aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, dei prodotti per l’outdoor, dei beni di lusso e di largo consumo, e dell’home design. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell’azienda, offre funzionalità enterprise di merchandise planning, sviluppo prodotti, sourcing, gestione della qualità e delle collezioni, specifiche per i settori fast moving consumer goods. Centric SMB offre tecnologie PLM innovative e importanti best practice di settore specifiche per brand emergenti. Centric Visual Innovation Platform (VIP) offre un’inedita esperienza completamente visiva e digitale per la collaborazione e il processo decisionale e include la Centric Buying Board, per trasformare le sessioni interne di acquisto e massimizzare il valore del retail, e la Centric Concept Board, per promuovere la creatività e l’evoluzione del concept di prodotto. Tutte le innovazioni Centric accelerano il time-to-market, danno impulso all’innovazione dei prodotti e riducono i costi.



La quota di maggioranza di Centric Software è detenuta da Dassault Systèmes (Euronext Parigi: n. 13065, DSY.PA), leader mondiale nel software di progettazione 3D, Digital Mock-up 3D e soluzioni PLM.

Centric Software ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel settore, tra cui l’inclusione da parte di Red Herring nella lista delle prime 100 aziende al mondo negli anni 2013, 2015 e 2016. Centric ha inoltre ricevuto diversi premi di eccellenza da parte di Frost & Sullivan nel 2012, 2016 e 2018.



Centric è un marchio registrato di Centric Software Inc.. Tutti gli altri brand e nomi di prodotto sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.



